La foto de Fernando de Haro: "El mar llama a los niños para que no se dejen enredar por las sirenas"

Foto de una chalupa que navega por el río Congo. El gran río que se traga a los demás ríos, baja profundo, con el color de un chocolate con mucha leche. Al fondo de la imagen una rivera con serrijones muy verdes. No es selva porque no crecen en la orilla árboles grandes. El día no está claro, una calima sucia desdibuja el paisaje y pinta de gris el cielo. Entre las olas tímidas que forma el río navega la larga canoa tallada en madera vieja. El casco estrecho de la embarcación fue hace años un árbol muy alto de caoba africana, refugio de bonomos y de pájaros con plumas de muchos colores. Ahora el árbol navega con varias familias encima, con padres, madres y niños que están en fila porque no tienen espacio para sentarse juntos. Los niños juegan y comen de bolsas de plástico donde sus padres han guardado las provisiones para la travesía. Los padres han improvisado una vela para cuando la corriente no corra. Han construido una cruz con cañas y le han colgado un toldo sucio y lleno de agujeros y parece que navegan con un barco vikingo. La vela, levemente hinchada, hace su trabajo con pereza mientras el río le cuenta en voz baja historias muy antiguas. Un muchacho en popa mueve un único remo que utiliza como timón. El mar todavía lejano llama a los niños para que no se entretengan demasiado, para que no se dejen enredar por las sirenas mentirosas. El mar lejano llama a los niños para que no jueguen con brutos para que que alcancen virtud y ciencia.