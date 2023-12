La foto de Fernando de Haro: "El jardinero piensa que está cursado en este tipo de aventuras..."

Foto de unos jardineros que pasan mucho calor. Es una cuadrilla de salvadoreños que han migrado a un rincón de Estados Unidos. En ese rincón hay casas con hierba a la entrada, cipreses junto a los muros, sauces llorones al borde la piscina. La cuadrilla se toma un descanso. Un par de trabajadores se apoyan en el camión donde guardan las herramientas. Otros se sientan en el cesped, uno de ellos mantiene un rastrillo entra las piernas. En un caminito de losetas uno de los jardineros se ha quitado de la espalda la mochila en la que cargaba una sopladora. La maquina pesa una jartá y el muchacho ha sentido mucho alivio, mucho descanso y mucho desahogo al soltar el peso que no es leve. El artefacto, una caja de pandora metálica, tan pronto como aprietas un botón desencadena un viento repentino, un estruendo furioso que despierta guijarros y hace volar hormigas, bichos-bola y lombrices. El jardinero acalorado le ha dado la vuelta a la sopladora, se la enchufado hacia la cara y le ha dado al botón. Y la maquina de viento se ha convertido en treinta o cuarenta desaforados gigantes con brazos largos. El jardinero piensa que está cursado en este tipo de aventuras y no escucha a nadie y les dice a los gifgantes de viento: non fuyades, cobardes y viles criaturas. Y les planta batalla pero la máquina que fabrica gigantes no cesa de escupirlos y el jardinero tiene que rendirse y apretar el botón para que la armada de genios vuelva a meterse en su guarida.