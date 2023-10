La foto de Fernando de Haro: "Fijad vuestros ojos y parad la vorágine de vuestras ideas"

Cuando he visto la foto he querido cambiar de pantalla, apagar del ordenador, buscar algún compañero con el que hablar de la lluvia, salir a comer, remover teletipos de política, rellenar la botella de agua. Cuando he visto la foto se me han acumulado en una fracción de segundo justificaciones para no dedicarle atención: hay que saber parar, hay que evitar la infodemia, hay que recordar lo que nos pasó en el COVID, hay que cuidar la salud mental. Pretextos muchos de ellos razonables. Pero después he vuelto, he vuelto a abrir la página de Reuters, que es la agencia internacional donde está colgada la foto. Solo un minuto para mirarla. La foto está tomada en un rincón del que no tenemos detalles. Solo un suelo de terrazo y unos azulejos grandes que simulan el mármol. Es la foto de una madre y un hijo. La madre viste una túnica larga azul. Tiene la cabeza cubierta con un pañuelo color crema. La madre está apoyada en la pared, agachada, doblada sobre su hijo que sostiene en su regazo, como cuando era pequeño y se hacía daño y buscaba consuelo. El niño tiene los pies en el suelo. La espalda sobre las rodillas de la madre. La madre le rodea el cuello con una mano y la otra se la pone en la cara. Es la mano de una madre joven. De una madre quebrada, rota, separada de sus entrañas torturadas con el castigo y la pena máxima. El niño que la madre tiene en el regazo, que abraza está es una bolsa blanca que se remata en un nudo sobre la cabeza. Vosotros que pasáis como yo por aquí, mirad, prestad atención, fijad vuestros ojos y parad la vorágine de vuestras ideas, mirad, miremos si hay dolor semejante a este dolor.