La foto de Fernando de Haro: "Se elige antes, siempre se elige antes..."

La foto es de una mujer concentrada. La mujer, negra, está sentada en una silla azul de plástico. Viste de muchos colores. La falda estampada, fondo marino con flores rojas. La chaqueta de lino rosa. El pañuelo de la cabeza blanco y negro con flecos. Los pómulos de bronce, los labios como los de la Reina de Saba, la nariz breve y elegante. La mujer sentada en la silla de plástico está frente a una balconada muy historiada, pero no se asoma. Su cuerpo se abre espacio entre unas cortinas negras. La mujer sostiene una cartulina blanca con algunas siglas impresas. Las mira y las remira como si a base de fijar la vista el dilema que debe resolver vaya a solucionarse. La mujer tiene que elegir, escoger, votar, tiene que decidir a quién le da su apoyo. Uno es guapo, tiene buenas razones y un discurso sustancioso. El otro tiene buen corazón, buen nombre, no tiene mucho ingenio pero sí constancia en el trabajo. Y todavía hay un tercero al que le adornan virtudes, facultades y potencias todavía desconocidas, defectos y daños que nadie conoce. Elegir no es fácil. Hay quien al llegar al cruce de caminos le suelta la rienda al caballo para que sea la bestia la que determine el destino. En realidad la mujer negra que parece que delibera ya ha elegido, siempre se elige después de haber elegido. Se elige antes, siempre se elige antes de elegir la papeleta, antes de tirar para la derecha, para la iquierda o para el frente.