La foto de Fernando de Haro: "Se distinguen casas que parecen empotradas en la piedra"

La foto de hoy la he tomado yo, y por eso no es una foto buena. Es una foto que he tomado en el corazón del Atlas, en un circo amplio, rodeado de montañas. Atravesado por un río, un río que tiene el agua del color de la nieve. Un río que va regando pequeñas huertas, que da de beber a los animales, sobre todo a las cabras. Cabras que hacen buena leche y buen queso... Pues un poquito de la huerta, un poquito de queso... y con eso la gente que vive en estos pueblos va tirando.

Al fondo del Valle se distinguen casas que parecen empotradas en la piedra, que parecen la misma piedra porque tienen el color de la montaña, pero no. Son casas, y son casas que se han caído por el terremoto. La tierra que se movió, las ha derrumbado y, ahora sí, esas casas son como las pierdas, son como las pierdas que rodean al pueblo. Las casas caen, las paredes se derrumban, los techos quedan por el suelo pero los difuntos ya están enterrados y los vivos, los vivos, se aprestan a construir un futuro diferente en medio de este atlas lleno de misterio, lleno de belleza, con un cielo límpido que habla de esperanza.