La foto de Fernando de Haro: "Un anuncio de los que nos falta..."

Foto con un cielo malva, un cielo morado bajo el que arde un edificio o un colegio o un hospital de un pueblo sin árboles, con casas grises, casas sin acabar con grandes azoteas, un pueblo con minaretes, con algunas calles que parecen asentamientos de chabolas, un pueblo del que se eleva una columna de humo densa, de un violeta extraño, como si estuviera ardiendo una fábrica de juguetes de plástico y oliese muy mal porque las muñecas y los triciclos ya no sirven de recreo, los juguetes alimentan un incendio de ciruelas envenenadas, un incendio de venganza y de rabia, cielo de rabia, rabia contra el cielo. Cielo que también cruzan cinco pájaros, cinco sombras que vuelan con esa cadencia tranquila y sosegada de las grullas. Cinco grullas que anuncian una prosperidad que todavía no se ve por ningún lado, Cinco grullas que en tierra bailan con la elegancia de la paz, y que en el cielo vigilan para que no se apaguen las estrellas fijas, para que el lucero no se canse de hacer de farol cada mañana. Vuelan cinco grullas en un cielo de rabia y de sangre, cinco grullas que con sus patas de suspiro sostienen la belleza y la esperanza del mundo, belleza y esperanza tan derrumbadas las dos estos días. La sombra leve de las cinco grullas es un oasis, un refrigerio, un anuncio de los que nos falta, un anuncio de lo que está todavía apartado y distante bajo un cielo nacido en las malvas, en lo oscuro y en lo áspero.