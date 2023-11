La foto de Fermando de Haro: "Las casas y las colinas son un engaño y solo hay vacío..."

Foto de All Hallow Eve, foto de una chica con un disfraz para una noche que es víspera de Todos Los Santos. Foto de una arlequina rubia, un arlequín chica con el pelo largo y con miopía remediada con gafas de pasta. El arlequín, la arlequina, ya no viste un traje de retales y harapos, ya viste de negro, rojo y blanco, de rombos y de rayas, ya no es pobre de solemnidad, ya no tiene hambre ni busca pelea. La arlequina, el arlequín de la foto, mira con una pupila colorada y otra de azabache. Tiene el rostro blanco como un trozo de nieve inexpresivo que puede ser de alegría o de sorpresa, de no te cuento lo que pienso y siento. La arlequina, el arlequín tiene los labios de carbón y de fuego, como los cuernos de los que le cuelgan los cascabeles. cascabel. La arlequína, el arlequín, ya no baila ni salta ni hace piruetas y no le suenan las avellanas de metal. La arlequina, el arlequín se esconde detrás de una máscara, recién llegado del más profundo de los infiernos usa sus cascabeles para jugar al trile. Aquí está la bola, ya no está la bola. La arlequina, por eso acaba de llegar del más profundo de los infiernos, juega con la bolita de las apariencias, del disimulo. Aquí está la bola, ya no está la bola. Nada es nada dice la arlequina, un viejo demonio que juega siempre a confundirnos, que quiere hacernos creer que cuando caminamos dejamos a nuestras espaldas, la nada, el vacío, que quiere hacernos creer que los árboles, las casas y las colinas son un engaño y que solo hay vacío. Va de retro arlequina.