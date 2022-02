Fernando de Haro: "¿Y si en vez de esperar si Facebook e Instagram se van de Europa nos vamos nosotros?"

Audio

El mítico Rockefeller, uno de los millonarios más famosos de la historia, hizo su gran fortuna a finales del siglo XIX con el petróleo. Negocio que tuvo un gran impulso con el desarrollo del autómovil.

Su compañía, la Standar Oil fue comprando las demás compañías y se quedó sola. También quería comprar al Gobierno. Los periódicos de la época lo representaban como un buitre que despellejaba a los estadounidenses, pero afortunadamente el Tribunal Supremo de su país le obligo a deshacer su monopolio.

Los nuevos multimillonarios monopolistas hacen toneladas de pasta no con petróleo, sino con sus datos. Y amenazan a los Gobiernos. Afortunadamente en Europa hay una cosa que se llama Tribunal de Justicia de la UE que le dijo a Zuckerberg que no podía llevarse los datos de Facebook y de Instagram a USA porque no garantizaba su privacidad. Ahora Zuckerberg amenaza con llevarse Facebook e Instagram de Europa. Un indicio más de que trafica con nuestros datos. ¿Cómo se llama lo que hace Zuckerberg? Chantaje mafioso. ¿Y si en vez de esperar si Facebook e Instagram se van de Europa nos vamos nosotros de Facebook e Instagram?

Esta mañana, la Cadena Cope, Carlos Herrera, ha adelantado el borrador de las conclusiones del informe de la Fiscalía sobre la tercera de las investigaciones en curso sobre el rey emérito. Esta investigación estaba centrada en la cuenta que tenía don Juan Carlos en Jersey, que es un paraíso fiscal, y concluye que no hay responsabilidades penales.

Desde mediados de 2020 se han abierto en la Fiscalía tres líneas por el patrimonio del emérito en el extranjero, las supuestas comisiones por las obras del AVE a La Meca y los abonos de un millonario mexicano. Ya en diciembre la Fiscalía aplazó seis meses la investigación del rey emérito, a pesar de que la comisión rogatoria que llegó después de Suiza dejó claro que esa investigación se tenía que haber cerrado.

Ahora ya no hay motivo alguno para que Dolores Delgado, la FGE, mantenga la investigación abierta. La Fiscalía tiene que cerrarla. Lo que por fin permitirá al emérito volver. Salvo que se inventen algo nuevo.