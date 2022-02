Fernando de Haro, sobre las elecciones del 13F: "Gobernará el PP o el PSOE, pero lo harán con populismos"

Audio

Esta mañana, por casualidad, he abierto la web de una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. Informa de política, de cultura, y de muchas cosas más. He buscado cuál era el artículo más leído y era un artículo de una conocida escritora que se titulaba “Me di tres meses para cambiar mi personalidad”. Después de consultar psiquiatras y psicólogos decidió que tenía que trabajar con su carácter para ser más extrovertida, menos neurótica y menos perfeccionista. Hizo una lista de propósitos: iba a conocer gente, e iba a hacer listas de las muchas cosas por las que quería dar gracias. No se cuántos lectores estadounidenses o cuántos lectores en castellano, si el artículo estuviese traducido, se habrían dado cuenta de que el artículo es absolutamente irónico. El propósito era retratar la incapacidad que tenemos para recibirnos a nosotros tal y como somos. Me temo que hay lectores que en este momento están haciendo listas de propósitos para cambiar su personalidad.

En el verano de 1978 los castellanos y los leoneses oían este tema de Albert Hammon. Cuando dejaba de sonar la música y empezaban las noticias, las crónicas contaban que Juan Manuel Reol Tejada había sido elegido presidente del Consejo General de Castilla y León. Tejada hizo un llamamiento a que se sumaran al ente preatonómico los leoneses, los riojanos y los cántabros, que entonces no se llamaban cántabros. Desde entonces han votado en diez elecciones, la del domingo es la undécima. El PP que pensaban que iba a ser paseo triunfal, con un triunfo rotundo, cercano a la mayoría absoluta, a estas horas se teme la desmovilización de sus votantes. Por eso ha dicho lo que ha dicho Mañueco en la mañana de Carlos Herrera.

Los sondeos que manejan los políticos apuntan que el PP podría quedarse con los mismos escaños que tenían antes de disolver el parlamento de Castilla y León. Ese resultado abre la posibilidad de que el PSOE pueda gobernar con el apoyo de Podemos y de algunas de las diferentes fórmulas de la España vaciada. Tudanca en estas horas llama a concentrar el voto.

Con un PSOE seguramente al alza y con Vox seguramente también al alza o muy al alza y con lo que quede de Ciudadanos muy enfadado, Mañueco, es decir Casado, puede haber hecho un pan con unas tortas al adelantar las elecciones. Si el PP no gana con un resultado cercano a la mayoría absoluta, que no parece, Casado le habrá dado un buen respiro a Sánchez. Casado habría cometido los dos errores que cometió Sánchez en las elecciones en Madrid y que comenten casi todos los políticos. Primer error: pensar que la marca del partido es más importante que el candidato. En otras países las listas abiertas y la circunscripción uninominal permiten elegir a un político y no a su partido. Aquí no, pero los electores no son de nadie, y como se vio con Ayuso en Madrid, un buen candidato puede atraer votos de otros partidos. Segundo error: seguir pensando que las elecciones autonómicas son unas primarias de las generales. En las autonómicas se vota al Gobierno de la sanidad, de la educación y de muchos servicios cercano al ciudadano. Y eso se suele olvidar. Gobernará el PP o el PSOE, pero lo harán con populismos de izquierda o de derecha, por el retroceso de Ciudadanos, y eso no será una buena noticia.