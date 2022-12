Fernando de Haro: "Ya no hablamos de la crítica de Lambán a Sánchez ni de los insultos de la ministra Montero"

Audio

"¿Por qué estás enfadado? Sonríe. Sonríe". Con este tono imperativo a voces, el famoso streamer Ibai, el transmisor, que es como se podría traducir lo de streamer, el transmisor Ibai se ha convertido en tendencia en redes sociales. El que algo sea tendencia en redes sociales no significa ni que sea noticia ni que sea importante. Pero las seis palabras de Ibai tienen su interés.

Las seis palabras, sobre todo la pregunta inicial, tiene interés. Y alguno de vosotros daréis pero quien es este Ibai, este transmisor. Algunos dicen que es una de las personas más influyentes de España en el mundo. Ibai es un conocido creador de contenidos digitales que se transmiten por internet. ¿Por qué estas enfadado? Es una buena pregunta, ya digo que me parece más interesante que el imperativo que conmina a sonreir. ¿Por qué estamos enfadados? Pensándolo bien es una buena pregunta y una pregunta difícil de responder. ¿Cuál es la razón del malestar que nos invade desde que abrimos un ojo por la mañana? ¿La hipoteca, la pareja, el jefe, la nomina que no llega, la nostalgia de lo que queríamos ser y no conseguimos? El malestar no solo de desata cuando algo sale mal,. También hay un malestar que llega cuando consigues algo anhelado durante mucho tiempo. Lo alcanzas y te deja vacío. El enfado, el malestar funciona como una alarma. Te enfadas con el conductor del autobus, pero en realidad ya estabas enfadado antes de subirte. ¿Por qué estás enfadado? Muchas veces no lo sabemos, otras veces no lo queremos saber. Pero es una buena pregunta, gracias Ibai.

La llegada de seis cartas bombas con material pirotécnico ha desplazado casi todas las noticias esta mañana. Ya no hablamos de la crítica de Lambán a Sánchez ni de los insultos de la ministra Montero en el Congreso.

De momento, que sepamos, hay seis cartas bombas que ha tenido como destino la embajada de los Estados Unidos, la embajada de Ucrania en España, una empresa de armamento en Zaragoza, el l Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz y el ministerio de Defensa y la presidencia del Gobierno el destinatario era Sánchez. Afortunadamente, sin daños importantes y solo un empleado de la delegación ucraniana ha resultado herido leve al abrir el sobre. El material es de fabricación casera, compuesto por "sustancias deflagrantes", similares a las que se usan en pirotecnia.

La carta enviada a Sánchez se recibió el 24 de noviembre. Moncloa no lo ha contado hasta ahora. Interior asegura que no hay que elevar la alarma antiterrotista. ¿Es necesario, es conveniente que se cuenteque se han recibido cartas de fabricación casera? Hay especialistas en seguridad que dicen que no es conveniente. La última vez que vivimos algo parecido fue en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Las diligencias de la investigación por las cartas enviadas a a Fernando Grande-Markaska, Pablo Iglesias y María Gámez se archivaron. ¿Es necesario, es conveniente que se cuente que se han recibido cartas de fabricación casera?