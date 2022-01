Fernando de Haro, desde Italia: "¿Qué hay en la cabeza de una persona que no quiere vacunarse?

Este marte, Pilar Cisneros y Fernando de Haro viajan al corazón del negacionismo en Europa.'La Tarde' se traslada a la ciudad italiana de Bolzano, en la frontera con Austria, para buscar respuestas a un movimiento que se ha extendido por el continente.

En Italia los negacionistas tienen una vida muy restringida: no pueden viajar en transporte público, cenar en un restaurante o tomar un café en una terraza. COPE habla abiertamente con negacionistas en Bolzano, como una abogada negacionista que está defendiendo a antivacunas en los tribunales, o con un profesor negacionista en una zona donde han surgido escuelas de padres que no quieren que sus hijos lleven mascarillas en las aulas o se sometan a las medidas contra los contagios.

Los comunicadores de COPE también cuenta con la perspectiva de un excomandante del ejército negacionista, con un fotógrafo que ha retratado lo que se está viviendo en los hospitales, con enfermeras partidarias de las vacunas y acosadas por los negacionistas o con el director de un periódico de la ciudad que recibió una carta con una bala dentro por defender la vacunación.

Fernando de Haro, desde el centro de la ciudad de Bolzano, recuerda que allí "un 25% de la población no está vacunada, y en toda Italia, hay 6 millones de personas que creen que el covid no existe. Hay un 30% de italianos que no tienen confianza en las vacunas". El comunicador se pregunta cuál es la clave para entender esta situación y por qué sucede. "Seguramente aquí se explica porque hay mucha influencia alemana, Austria está muy cerca y Suiza también, pero esa no es suficiente explicación", afirma de Haro, por lo que se cuestiona "¿Qué hay en la cabeza de una persona que no quiere vacunarse y que lucha contra las vacunas?".

'La Tarde' de COPE también visita el centro de vacunación de Bolzano, desde donde van a intentar comprender "por qué un porcentaje tan elevado de población no ha acudido a vacunarse". "¿Por qué esta resistencia a vacunarse?", se pregunta Fernando de Haro, recordando que en Italia "el pasaporte covid es casi obligatorio para todo". "Aquí los que no tienen vacuna no pueden ir al colegio, no pueden entrar prácticamente en un supermercado, solo para hacer compras esenciales, no pueden subirse al transporte público. Tienen una vida muy limitada, pero a pesar de eso siguen firmes en su renuncia a las vacunas", recuerda el comunicador.