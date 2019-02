Fernando de Haro: "A un tirano no se la dan ocho días para celebrar elecciones"

A estas horas los demócratas de Venezuela vuelven a salir a las calles para reclamar que el presidente interino, Juan Guaidó, pueda hacerse con el control efectivo del Estado y para que el tirano Maduro, como ya lo llama Sánchez, abandone el poder. Los que salen a la calle a estas horas se juegan literalmente la vida. Desde que comenzaron estas nuevas protestas los mecanismos de represión de Maduro han asesinado a 40 personas y detenido a cientos. Los asesinatos no solo los llevan a cabo la Guardia Nacional o los colectivos, los paralamitares de Maduro, durante las protestas. Estás días cada vez es más frecuente que por la noche las Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, tomen el control de algunas calles en Caracas, entren en varias casas de forma aleatoria y sin orden judicial alguna, golpeen y disparen a los vecinos. En algunos casos la intervención policial acaba en un asesinato.

Los democratas salen a la calle después que Maduro haya rechazado convocar, tal y como le pedía España, y la Unión Euoropea, unas elecciones presidenciales limpias. Maduro todo lo que ha ofrecido ha sido adelantar las elecciones legislativas. Desde que Sánchez le dio el pasado sábado ocho días para celebrar unas elecciones, el Gobierno de España le reconoció legitimidad. Una nueva contradicción de Sánchez.

Sánchez desde Santo Domingo ha llamado tirano a Maduro. Sánchez en realidad no está endureciendo su discurso como dicen algunos. Sánchez está agravando sus contradicciones, a un tirano no se la dan ocho días para celebrar sus elecciones. De hecho, Maduro, en sus respuesta lo que ha argumentado es que las elecciones presidenciales del año pasado fueron legítimas. Maduro sigue encastillado, no está dispuesto a celebrar elecciones y por eso es sorprendente que el ministro de Asuntos Exteriores, Josép Borrell, haya saludo las declaraciones del tirano que gobierna en Venezuela.

¿Dónde ve Borrel el avance hacia las elecciones? Lo único que no hace falta en venezuelas es convocar unas elecciones legislativas porque la Asamblea Nacional es el único órgano elegido democráticamente. Maduro se ha mostrado dispuesto a negociar sí, pero todas las negociaciones han sido una trampa. Maduro intenta ganar tiempo después de que Estados Unidos anunciara que no va a pagarle más el petróleo que le compra.