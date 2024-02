El fenómeno que cala entre los más pequeños y que tiene graves consecuencias: a través de redes sociales

Jimena tiene 10 años y desde que tenía tres, le encantaban las cremas y los cosméticos. Cierto es que su madre es periodista de belleza, y con toda probabilidad, verlo en casa le influye: “empecé hace mucho tiempo porque me gustaba mucho ver como mi madre se ponía sus cosméticos y todo. He de reconocer que me daba un poco de envidia”.

Hablamos con Jimena y le preguntamos qué tipo de cuidados tiene con su piel y exactamente qué le preocupa: “tengo que cuidar mi piel para que no me salgan granos”. Jimena tiene la suerte de que su madre, María, es experta y la puede asesorar. Otra cosa es que le haga caso: “pueden no ser buenos para ella, aparte de que no le hacen ninguna falta maría la madre”

A la generación de Jimena, que es la que ha nacido después de 2010, se la ha bautizado recientemente “Sephora Kids”, un nombre que alude a la famosa tienda de cosméticos. Con este gusto por los productos de belleza, además compartido entre madre e hija, ¿Qué pasa cuándo entran en una tienda de cosmética? “Ir con ella a una tienda de cosmética es complicado es una ruina y una locura porque lo quiere todo” nos ha explicado su madre María.

Jimena ha vivido desde siempre en su casa la preocupación por el cuidado de la piel y su belleza, pero esta no es la tónica. La mayor parte niñas y también niños aficionado al cuidado precoz y excesivo de la piel, empieza siguiendo tutoriales en redes sociales protagonizados por una niña de 10 años.

Para comprobar si esto es así, La Tarde se ha desplazado hasta una de estas tiendas en el centro de Madrid. Llegamos y el comercio está de bote en bote. Apostados en una conocida marca de belleza nos encontramos con Ulises y Viviana. ¿Es real el interés de las niñas por los productos de belleza?

Ulises cuenta que le paso con una niña con 8-9 años que fue a preguntarle por una base de maquillaje, y él le preguntó si era para su madre, a lo que la niña respondió que no, que era para ella. A veces, no son las niñas las que se acercan a preguntar, sino las madres. Nos lo confirma Viviana: “a mi me paso que vino la mamá con la niña y la mamá me pidió una crema de skincare para su hija y yo le dije que para “teenagers” era en la planta de arriba, pero quería una marca para la niña”.

Seguro que te preguntas si los cuidados que estas niñas buscan para su piel son necesarios realmente. Pues bien, lo que en realidad necesita una piel inmadura y joven como la de estos niños es esto: “el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es asegurarles una buena fotoprotexción en los 20 primeros años de vida”. Nos lo ha dicho Ana Molina dermatóloga, divulgadora científica y directora de Comunicación de la Academia Española de Dermatología.

Las consecuencias de lo que promulgan

En los últimos tiempos han aumentado las consultas de los padres a dermatólogos para preguntar qué tipo de rutina cosmética necesitan sus hijos. Desde luego, el hecho de que se informen es una buena noticia, porque en caso de usar productos inapropiados, esto es lo que podría pasar en su joven piel: “normalmente hay una serie de activos …. que provocan irritaciones en casi todos los tipos de piel”.

Y es que no hay que olvidar que hablamos de pieles jóvenes que tienen su propia producción de colágeno y a tope. Sobre este fenómeno, ¿tiene algún tipo de responsabilidad la industria? Pues para Ana sí: “la industria de la belleza Tiene gran responsabilidad en esta obsesión … también las redes sociales”.

¿Y qué pasa con el impacto psicológico de esta práctica?¿Es inocuo en la salud mental de los pequeños? ¿Qué puede haber detrás de esta preocupación, de este cuidado precoz de la piel? Lo que estamos viendo en realidad es una parte muy superficial que generalmente tiene que ver con la necesidad de controlar una parte de su vida. Macu Gortazar, es psicóloga experta en infancia y adolescencia.

No hay que olvidar que a estas edades se forja el autoconcepto, la imagen de uno mismo; se construye una buena o mala autoestima y es inevitable compararse con los semejantes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El último informe de la Sociedad Española de Medicina Estética apunta a que en 2021 se realizaron 900.000 tratamientos estéticos. Desde hace un par de años, y especialmente desde mediados del 2022 a día de hoy, nos encontramos esta preocupación trasladada a niñas de 10-12 que empiezan sus rutinas de belleza y antiedad. Aquí, desde luego, el papel de los padres es fundamental: “por un lado ser absolutamente ejemplo para ellos de lo que entendemos que debe ser el autocuidado”.

Pues, desde luego, como en todo, no hay una sola causa que origine esta tendencia. No solo está detrás la industria de belleza o las redes sociales. Aquí, la educación y el acompañamiento de los padres, o de los adultos de referencia, es fundamental para que la construcción de la autoestima, en esta nueva generación de niños y niñas, sea saludable.