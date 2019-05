Un expiloto, sobre el accidente del avión ruso: “Es raro que se incendie sólo por el impacto de un rayo”

Un accidente de un avión ruso Sukhoi Superjet-100 dejó este domingo 41 muertos y del que todavía se desconocen las causas por las que se originó el incendio al reaizar un aterrizaje forzoso. El birreactor, perteneciente a la compañía estatal rusa Aeroflot, se incendió al efectuar un aterrizaje de emergencia en el mayor aeropuerto de Moscú, Sheremétievo. El avión había despegado de Sheremétievo el domingo a las 18.02 hora local (15.02 GMT), pero menos de media hora después el avión retornó al aeropuerto de partida. Al tomar tierra, el avión con sus depósitos de combustible llenos, colisionó con la pista y estalló en llamas.

Pero, ¿un rayo puede provocar una complicación tan grande? En La Tarde de COPE hemos hablado con Francisco Ubet, expiloto, y que nos ayuda a aclarar las posibles causas del siniestro. Lo primero de todo, y como él mismo subraya, la seguridad 100% nunca existe en un vuelo, pero este incidente en concreto resulta “raro”. Y es que Ubet afirma haber tenido experiencias de caerle un rayo mientras pilotaba y, asegura, “lo que sientes es como un gran bang, un cañonazo, pero normalmente no suele afectar”. Eso sí, reconoce que “una vez te cae el rayo y aterrizas, no puedes volver a salir sin revisar”. La cuestión es que todavía no se conocen las causas exactas, y no se aclarará hasta que se sepan los datos de la caja negra del avión.

Vídeo

“Si hace una toma, y llega a impactar un rayo con el avión, aunque sea en condiciones precarias sigue volando” mantiene Ubet. En las imágenes del vídeo del accidente no puede apreciarse si el avión ya viene incendiado antes de tomar tierra. “Es posible que revienten los tanques de combustible y las chispas terminen incendiando el avión” plantea el comandante, porque, asegura, “del impacto de un rayo es muy raro”.“Los depósitos de combustible vienen muy protegidos contra este tipo de fenómenos meteorológicos, y que te caiga un rayo, aunque no ocurre todos los días, si es probable cuando atraviesas una tormenta”, finaliza el expiloto.