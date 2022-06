Un experto habla sobre el efecto 'cohete-pluma' del coste de la gasolina: "Es un tema de distribuidores"

El barril de Brent ha bajado 20 dólares desde que en marzo se colocase a 129 dólares. Sin embargo, no se refleja en el precio de los carburantes. Incluso se habla de que podría llegar a los 3 euros en este verano. Un ejemplo claro de lo que se suele denominar el efecto 'cohete-pluma', sube el precio muy rápido, pero baja muy lentamente.

Fernando Trias de Bes, escritor y economista, ha comentado en 'La Tarde' este hecho. Según el experto, "es un asunto que viene de largo2. Exactamente, la subida de los carburantes y el 'cohete-pluma' lleva "más de 40 años". De hecho, recuerda que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya clamaba y solicitaba a los distribuidores que "acabaran con este problema". Una anécdota que refleja la dificultad de imponer orden.









Ya ha sucedido este año en los problemas con la capacidad de producción de los microchips y de los componentes. El economista recuerda que "la gran fábrica del mundo se paró hace dos años, a trompicones se puso a funcionar y se volvió a parar". De hecho, ha recalcado que los expertos hablan de que hasta bien entrado el año 2023 no tendrán la capacidad que tenían previo al coronavirus.

Desde entonces ha habido una demanda muy fuerte y las refinerías no dan abasto, llegando a no tener capacidad para las peticiones que tiene. Este efecto de 'cohete-pluma' no beneficia, según el experto, a los propios productores de petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ellos regulan la producción y la extracción poniéndose las pilas e inciden en producir y extraer más barriles por el día.

"Los distribuidores mueven el precio"

Según el economista, el problema de estos momentos está, por un lado, en que el verano es la etapa de mayor demanda de combustible por la cantidad de movimiento. Y por otro, el gran problema geopolítico que tiene lugar en Europa y el hecho de que el continente haya decidido no abastecerse de Rusia en los mercados. A esto se le añade el hecho de que no hay capacidad de refinado, se unen todos los componentes que llevan a la subida.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cualquier caso, según Fernando Trias de Bes, es un tema de distribuidores. Ellos son los que "mueven el precio" y el problema se encuentra, según sus palabras, en que son sectores oligopolistas y no tienen una competencia fuerte como sucede en otros grupos