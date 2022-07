El examen de madurez académica: ¿Cómo será el nuevo modelo de EBAU?

El modelo de EBAU que tenemos en este momento, que antes era conocido como selectividad, ha sido objeto de mucha polémica. Principalmente, porque en cada Comunidad Autónoma la evaluación es diferente, cuando tenemos un distrito universitario único. ¿Qué quiere decir? Significa que el que saca una buena nota en la EBAU en Asturias puede ir a una universidad en Huelva. Y en las comunidades autónomas donde la puntuación es más generosa, los jóvenes de dicho lugar tienen más facilidad para entrar en facultades donde la nota de corte es muy exigente.

Parece ser que el modelo de la EBAU va a cambiar, porque el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas -que son las que tienen competencia en este asunto- que se reduzcan el número de exámenes que se hacen en la EBAU de cuatro a dos y que, además, se incluya una prueba de madurez académica que suponga un 75 por ciento del total de la nota.

El escritor Lorenzo Silva, con respecto a este tema ha dicho en 'La Tarde' que "antes de ver el mañana, quizás hay que echarle un vistazo al hoy para poder construir el mañana un poco mejor". "El nivel dista de ser homogéneo", ha añadido. También ha comentado que, cuando habló con un centro universitario de alcance nacional, los profesores le aseguraron que, en lo referente a las notas de corte, "aquí todos vienen con un 13 y mucho. Pero, no es lo mismo el 13 y mucho de aquí que el 13 y mucho de acá. Y se ve perfectamente cuando los tienes a todos en la misma clase". Lo que muestra "una disfunción que alguien tiene que plantearse en corregir", ha argumentado Lorenzo.

El expresidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, ha asegurado en 'La Tarde' que el problema de que un 12 en la Región de Murcia no sea lo mismo que un 12 en Asturias y, que el Gobierno pretende resolver con este cambio, "realmente, digamos, no se resuelve. Se puede paliar en pequeña medida". Pero esta solución realmente nos aleja de la verdadera solución (y que es el objetivo de muchos estudiantes y de muchas familias): "Aspirar, como pasa en otros países, a una prueba común para todo el Estado". "No va a haber una prueba común porque el Ministerio se refugia en el tema competencial. Es decir, dice que el Estado no tiene competencia para poder normativizar esa prueba única para todo el mundo".