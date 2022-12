La etiqueta que tendrá que llevar tu coche en 2023: ¿Por qué en unas ciudades será obligatorio y en otras no?

Etiquetas A, B, C y ECO. Son etiquetas que van en función de las características y de los años que tiene tu vehículo. Tienen que ir en la parte de abajo a la derecha de la luna de tu coche. Desde el próximo 1 de enero de 2023 serán fundamentales porque en todas las ciudades de más de 50 000 habitantes habrá que llevarla ya que se pone en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y dentro de esa ley estarán las Zonas de Bajas Emisiones.

Vídeo









Con motivo de ello, el equipo de 'La Tarde' se ha trasladado hasta el municipio madrileño de Parla, donde ya se están preparando la implantación de estas futuras Zonas de Bajas Emisiones.





Para comentar más detalles de esta cuestión Pilar Cisneros ha hablado con Fernando González Iturbe, subdirector de asesoría jurídica del Club Europeo de Automovilistas.

Transporte libre de emisiones para 2050

Lo curioso de esta nueva legislación es que es cada municipio el que decidirá las zonas en las que se limitará el acceso y los vehículos que podrán pasar por allí: "La decisión política de cada alcalde, consistorio o municipio determinará lo que se puede hacer. La ley no llega a tanto detalle".

Aunque otra alternativa que aparece sobre la mesa es la posibilidad de peatonalizar algunas zonas de estas ciudades: "Se puede aplicar, pero ya se verá".

El objetivo de esta nueva ley es reducir cerca de una cuarta parte las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2030 y que el transporte sea sostenible y libre de emisiones para 2050. El problema es que solo 20 de los 149 ayuntamientos de 50 000 habitantes o más (que son los municipios en los que se va a aplicar la legislación) están preparados para activar las Zonas de Bajas Emisiones a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, en 3 semanas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Los puntos de recarga son caros y lentos"

Otro tema que se abre son las alternativas para aquellos que tengan un coche de gasolina matriculado hasta 2001 o diésel desde 2006, ya que no se les van a poner etiquetas: "Dependerá de la capacidad económica de las personas. Pero lo lógico es pensar que, habiendo pasado la ITV, ¿Por qué no puedo circular? Mucha gente no cambia de coche porque no tiene capacidad ecónomica para ello".

Audio





Asimismo, Pilar Cisneros se ha dado una vuelta por Parla para preguntarle a sus habitantes si conocían esta nueva ley y cómo les puede afectar: "Es un problema. Ya es complicado aparcar en Parla, imagínate ahora con restricciones"

Otro ciudadano ha sido bastante crítico con esta novedad, y ha aprovechado para hacer una petición: "No va a ser tan fácil como los políticos creen. Tiene que haber una buena infraestructura para cargar y la durabilidad de la batería, cosa que ahora no existe. Piensa que un coche que tenga una batería de más de 600 kilómetros vale unos 120 000 euros. ¿Quién puede permitirse eso? Los puntos de recarga son caros y lentos. No me compensa. El estado debería poner medios para la transicion a coches eléctricos".