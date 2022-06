Con casi tres millones de parados, COPE analiza por qué hay puestos en la hostelería por cubrir

Los datos del paro del mes de mayo que hemos conocido este jueves dejan claves muy importantes sobre el empleo en España: se han creado en el pasado mes más de 200.000 puestos de trabajo; hay récord en la Seguridad Social que cuenta con más de 20 millones de afiliados; el paro baja de los 3 millones de persona sin empleo desde el 2008 al abandonar las listas del SEPE en mayo 99.512 personas.

Los datos del Ministerio de Trabajo también ponen de manifiesto la necesidad de mano de obra en un sector concreto como es el de la Hostelería en el que se necesitan 50.000 camareros, y no se puede cubrir esa demanda.

¿Por qué esta pasando esto? Recordamos que la pandemia, los peores momentos de la misma, el confinamiento ha sido letal para este sector que perdió 70.000 personas que se dedicaban de una u otra forma a él. No han vuelto. ¿Es un problema de formación, de precariedad, de jornadas de trabajo larguísimas? Intentamos responder a todas estas cuestiones en 'La Tarde' de COPE.

"Hay que dignificar al camarero, a la camarera"

Para abordar qué está pasando con la hostelería, Pilar Cisneros ha comenza 'La Tarde' desde la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, sus alumnos salen con trabajo ya sea para cocinas como camareros de sala que son algunas de las modalidades que se aprenden en sus instalaciones.

El director de la Escuela es Rafael Espantaleón que tiene algunas de las claves para solucionar lo que está pasando en este sector, clave en una economía como la española que se sustenta en el turismo. "El sector debe hacer una revisión profunda sobre todo en sala, en cocina hay una demanda muy importante porque todos los jóvenes quieren ser estrellas Michelin. Lo que hay que hacer es dignificar el trabajo; hay que hacer que la profesión sea interesante para que sea la profesión de su vida, requiere un reconocimiento social, dignificar lo que es el sentido del camarero o la camarera y que sean profesiones que te permitan tener una vida social, familiar y ser feliz".

Los estudiantes de la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid salen muy preparados dice su director que subraya lo importante que es que un joven que quiere dedicarse a ser camarero "debe entre otras cosas habituarse al entorno, la imagen personal, cuidar el aseo, llevar un zapato de salón y adquirir la destrezas básicas".

También hemos escuchado a tres jóvenes que están a punto de terminar sus estudios que incluso compaginan ya con trabajo. Robert, Daniel y Elena.





Robert, a sus 18 años, ya está preparado para ser camarero y estar en las cocinas, " tengo dos tipos de trabajo, en cocina y camarero. Desde pequeño me gustaba la cocina, vivo al lado de la Escuela y cuando me enteré de que había grados me apunté. Me encanta ser camarero porque me gusta el contacto con la gente". El joven camarero quiere dejar claro la importancia de los idiomas para este sector, "el inglés y otros idiomas son muy importante, para ser camarero el inglés es muy importante".

Daniel (18 años), ya es camarero oficial, está tan bien preparado que puede llevar en una sola mano hasta 10 copas y podría superarlo, "aprendes en un solo día, pero es práctica, al principio se caen, pero terminan sin caerse y podría llevar muchas más". También podría estar en cocinas, pero a Daniel lo que más le gusta es el contacto con el cliente, "estoy enamorado de servir en sala, es tratar con el cliente, servirle un buen vino, es el trato, recomendar, incluso hacer algún chascarrillo, hacer que sea una velada inolvidable".

Elena está preparada para ser jefa de sala y de cocina, pero aún le queda un año de prácticas, "nueve meses como un curso escolar", el conocer el sector y sus problemas le llevan a afirmar qué soluciones pondría ella con su personal si algún día consigue tener su propio negoci "es muy importante la comunicación del jefe con los trabajadores, saber sus problemas qué les pasa y respetar el convenio".