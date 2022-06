El paro baja de los 3 millones, pero solo el 40% de los nuevos indefinidos firman a tiempo completo

Mayo suele ser el mejor mes del año en materia de empleo porque la economía se prepara para la campaña de verano y en esta ocasión estamos a las puertas de un verano como los de antes de la pandemia, sin restricciones y con un fuerte impulso del turismo.

El paro registrado baja por primera vez de los 3 millones desde el 2008 después de que en mayo 99.512 personas hayan abandonado las listas del Sepe, del Servicios Público de Empleo, el recorte es menor al de mayo del año pasado, pero tenemos 858.259 parados menos que hace un año. ¿Dónde bajó el desempleo? Lo hizo en todos los sectores con especial fuerza en servicios, 64.230 parados menos, casi el 64% del total del descenso, seguido de la construcción y de la industria. Pero la buena cifra de desempleo no nos puede hacer olvidar que España sigue liderando el paro de la UE con una tasa del 13% duplicando la media europea.

Mayo mantiene el impulso de la contratación indefinida

La contratación indefinida sigue registrando máximos. El mes pasado se firmaron 1.640.595 contratos y casi la mitad, 730.427, fueron indefinidos, es la cifra más alta en cualquier mes de la serie histórica, o lo que es lo mismo, mayo deja un 45% de contratos indefinidos frente al 9% habitual en un mes como este antes de la reforma laboral.

Sin duda es buen dato, pero no hay que perder de vista lo que nos muestra el desglose de las cifras. De esos contratos indefinidos firmados el mes pasado 291.308 fueron a tiempo completo, 264.524 fijos discontinuos y 174.595 a tiempo parcial. ¿Y qué refleja el desglose? Que el 60% de esos nuevos indefinidos los son a tiempo parcial o fijos discontinuos opciones mejores que la temporalidad, pero no es el contrato de mayor calidad, el indefinido a tiempo completo. No hay que olvidar que el Banco de España ya ha advertido que es pronto para valorar la reforma laboral y que la reducción de la temporalidad no sólo puede deberse al aumento de indefinidos sino también la destrucción de empleo.

13 meses consecutivos de creación de empleo

Mayo se despide manteniendo el dinamismo en la creación de empleo sumando 213.643 afiliados y dejando la cifra total ocupados en 20.232.723 a las puertas de la temporada de verano. Incluso en datos desestacionalizados, quitando los efectos calendario, también superamos esa barrera histórica de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. ¿Cómo estamos si miramos en perspectiva? Pues España tiene 955.607 ocupados más que hace un año y casi 540.000 más que antes de la pandemia. Eso sí el empleo público sigue subiendo mes a mes, ya hay 261.000 ocupados más en el conjunto de las administraciones que antes de la pandemia frente a un sector privado que no termina de recuperarse del todo.

859.000 parados menos que en 2021

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo, se trata de la cifra más baja de desempleados desde noviembre de 2008, al inicio de la crisis financiera.

Respecto a mayo de 2021, el total de desempleados ha descendido en 858.259 personas.

En mayo, el paro bajó en todos los sectores económicos frente a abril con especial fuerza en servicios, 64.230 parados menos; seguido de construcción, con 10.008 parados menos; agricultura, 8.693 menos; e industria, 7.968 menos.

También descendió en el colectivo sin empleo anterior en 8.613 personas.

Por sexo, el desempleo femenino bajó en mayo en 47.403 mujeres, hasta las 1.740.982 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo; mientras que el paro masculino descendió en 52.109 hombres, hasta 1.182.009 desempleados.

Y por edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años también bajó en mayo en 21.973 personas respecto al mes anterior, dejando el total de parados en esa franja en 199.920, la menor cifra de la serie histórica.

Por regiones, el paro registrado bajó en todas las comunidades autónomas.

En cuanto a la contratación, en mayo se firmaron 730.427 nuevos indefinidos, la cifra más alta en cualquier mes de la serie histórica, tras la aprobación de la reforma laboral.

Esta cifra supone prácticamente la mitad de todos los contratos registrados (1.640.595) y, por tipo, 291.308 fueron a tiempo completo, 264.524 fijos discontinuos y 174.595 a tiempo parcial.

LA AFILIACIÓN CRECE CON 213.643 EMPLEOS EN MAYO

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, creció en mayo en 213.643 personas de media, una cifra en línea con las de mayo de 2021 y 2019, cerrando el mes con 20.232.723 ocupados a las puertas de la temporada de verano.

"El dinamismo del empleo se mantiene en mayo a pesar del contexto de incertidumbre", destaca el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que también incide en que "los efectos positivos de la reforma laboral siguen intensificándose".

En cifras desestacionalizadas, el avance de la afiliación es de 33.366 personas en el último mes y supone sumar 185.987 trabajadores desde el cierre de 2021.

"Respecto al nivel de empleo de hace un año, el crecimiento es de 955.607 ocupados y respecto al nivel prepandemia ha aumentado en casi 540.000 personas, gracias al impulso del empleo privado", añaden.

En cuanto al tipo de contrato, destacan que, al cierre de mayo, se registran un millón más de afiliados con contrato indefinido respecto a lo que era habitual antes de la pandemia en un mes de mayo.

En mayo, añaden, el 79 % de los afiliados tienen contratos indefinidos, lo que supone 8 puntos más de lo habitual antes de la pandemia.

En cuanto a los ERTE, 22.454 trabajadores están en un ERTE-ETOP, cifra que se mantiene estable, y 3.711 trabajadores siguen en los ERTE sectoriales aprobados para las agencias de viajes.