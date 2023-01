Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si usas Ozempic para adelgazar: el fármaco de moda entre los influencers

¿Es Ozempic el secreto de Kim Kardashian para adelgazar? ¿Qué es y qué hay detrás del boom mundial de este fármaco? Influencers de todas partes hablan de él y el hashtag en TikTok ha sido nombrado 396 millones de veces. En realidad es un medicamento indicado para tratar la diabetes tipo 2 y en Estado Unidos su uso está autorizado para la pérdida de peso y eso ha hecho que desde principios de septiembre empezase a escasear, incluso en las farmacias españolas.

El principio activo de Ozempic es la semaglutida que, además de ayudar a los pacientes de diabetes para reducir los niveles de azúcar en sangre, parece útil para adelgazar porque reduciría el apetito. Se trata de un inyectable, una pluma, que se pone una vez por semana y que lo recetan los endocrinos. Vale 128 euros y tomarlo sin supervisión médica puede provocar un efecto rebote, aparte de que sólo se puede comprar con receta.













Lo que le pasa a tu cuerpo con el Ozempic



Y es que Ozempic concretamente es un fármaco que, al menos en España sólo está indicado para la diabetes, a diferencia de Estados Unidos, donde está permitido que los endocrinos lo receten precisamente para los casos de obesidad y de pérdida de peso. Además, los propios especialistas indican a La Tarde que el Ozempic es un fármaco que todavía sigue en estudio.

Esteban Jódar, jefe del Departamento de Endocrinología del Hospital Salud Quirón de Madrid, ha pasado este lunes por los micrófonos de COPE para explicar qué es lo que puede pasarle a tu cuerpo si tomas el medicamento para adelgazar. Así, entre los efectos secundarios del Ozempic son “de intolarabilidad gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas”. “La dosis recomendada de 2.4mg semanales no está comercializada en nuestro país pero hay evidencias de su uso”, comenta el experto a Pilar Cisneros.









Qué ha pasado con los pacientes de diabetes



Jose convive con la diabetes tipo 2 desde hace diez años y desde hace 5 se trata con Ozempic, como relata en La Tarde. Ha estado tres semanas sin medicación porque le han dado una alternativa ante la falta de stock en farmacia: “Me sentó fatal y mentalmente no lo puedo asumir porque todos los productos que nos tomamos tienen efectos secundarios. Era una dosis de 1mg a la semana y ahora es 1200mg, porque la absorción con la comida no es nada comparable con el inyectable”, explica.

Y es que en la farmacia le dijeron que había desabastecimiento y le sentó “muy mal”: “pensaba que me podía morir”. Reyes Menarguez es la dueña de la Farmacia donde compra Jose: “En septiembre empezó a haber desabastecimiento y en octubre ya no nos mandaron nada, el mes siguiente tampoco, ahora ya algo pero mucho menos de lo que necesitamos”, argumenta.

Concluye que, al menos en su caso, no le dieron ninguna información desde las empresas farmacéuticas sobre el motivo de la falta de stock: “nosotros tenemos varios almacenes de distribución, nosotros pedimos e intentamos tener lo que los pacientes necesitan”, concluye.