¿Será 2023, este año que acabamos de estrenar, el año en el que chatearemos con una inteligencia artificial? ¿En el que hablaremos con ella, le pediremos que escriba una carta, una invitación, un correo a nuestro jefe en nuestro nombre o, le encargaremos una redacción sobre un tema en concreto?

Todo el mundo habla de uno de los sistemas de Inteligencia Artificial más capaces probados hasta el momento, capaz de responder a cualquier cosa que le pidas, entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Con la que puedes comunicarte con un lenguaje coloquial y ella te entenderá.

Se llama Chat GPT, una aplicación que se expresa de una manera muy natural y con información muy exacta. Algunos dicen que es una gran amenaza a Google.

¿En qué se diferencia de un ser humano?

Y tiene también sentido del contexto, reconoce lo que ya has estado hablando con ella. Así que si le hacen una pregunta relacionada con una respuesta que ya te ha dado, sabrá identificar si te refieres a eso.

Pilar Cisneros le ha preguntado: ¿En qué te diferencias de un ser humano?

Le dice, entre otras cosas: “No tengo cuerpo físico, no tengo experiencias sensoriales, no puedo ver, oír, oler, gustar o sentir de la misma manera que los seres humanos. No tengo emociones, no tengo personalidad propia, mi personalidad es el resultado de cómo estoy programado. Pero aunque hay muchas cosas que me diferencia de los seres humanos, también hay muchas cosas que compartimos. Por ejemplo, ambos procesamos información, aprendemos y nos comunicamos”.

Lorenzo Silva, escritor y colaborador habitual de 'La Tarde', ha contado que, bromas aparte, es una herramienta que responde muy bien con un lenguaje muy natural a cuestiones estereotipadas. Para el departamento de atención al cliente de grandes empresas. O para abogados, preparar formularios.

Álvaro Barbero es el director de Inteligencia Artificial en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y ha pasado por 'La Tarde' para hablar de este fenómeno de la inteligencia artificial.

Funciona como el teclado predictivo de nuestros teléfonos

Álvaro ha utilizado esta aplicación alguna vez. Ha contado que te sigue la conversación, cada vez es más informal y ve que te entiende. Por lo que él decidió empezar a probarla con temas de su ámbito. Le puso ejercicios de programación y de inteligencia artificial, los mismos que a sus alumnos, y respondió a la perfección. Cuando empezó a apretarle y a pedirle el por qué, empezó a patinar. Respondía con mucha confianza, aunque se lo estuviese inventando.

Puedes pedirle que te escriba poemas, chistes o letras de canciones. Puedes pedir que realice textos para niños pequeños, que no comprenden aún ciertos conceptos o palabras, consejos para comprar un móvil nuevo.

Ha explicado que este sistema funciona como el teclado predictivo de nuestros teléfonos. Aprende todo lo que hay en Internet. Su gran innovación es que la empresa que lo ha creado ha analizado conversaciones, y con eso el sistema ha aprendido más. De ahí sale la capacidad de generar texto.

Estos sistemas aprenden a replicar lo que le enseñamos. Los que lo prueban le están dando aprendizaje también.