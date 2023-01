Este es el consejo que debes tener en cuenta si quieres comprarte un piso: "Es muy sencillo de calcular"

El Euribor no para de subir. El Banco de España ha emitido un comunicado diciendo que ahora no se debe invertir en inmuebles por culpa de la inflación. Sobre si es un buen momento para comprar vivienda, Fernando Trías de Bes, economista de cabecera de 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, expone que estamos ante una ventana de oportunidad: "Porque lo diga el Banco de España tiene que ser cierto". "Hacer previsiones es muy complicado", puntualiza el experto. Hace esta afirmación, según el economista, porque "tomando una serie de períodos específicos, el inmobiliario no estaba por encima de lo que estaba la inflación". Hay que tener en cuenta el "horizonte temporal" porque "no es lo mismo ganar a la inflación de aquí a cinco años" o a más tiempo. La inversión en vivienda no es a corto plazo.

Si miramos en 2007, en España, "en horizontes temporales largos", de 20 o 30 años, el precio de la vivienda "ha estado por encima de la inflación". "Es una buena inversión en períodos de inflación", matiza Trías de Bes, pero aclara que "cuando se suben tipos de interés", "se frena la economía" y "normalmente se frena el inmobiliario". Reconoce el experto que "en uno o dos años, es muy difícil vencer a la inflación, pero con el inmobiliario o con cualquier cosa". "Tomando este último año, la vivienda ha estado un punto más por encima de la inflación", calcula el economista.

El problema de la inflación

Aún así, la vivienda este año se decelerará: "Probablemente esté por debajo de la inflación". Pero Trías de Bes sostiene que no es el horizonte que debe mirarse porque "no inviertes en una vivienda para un año". Pero no solamente son esas las cifras que deben tenerse en cuenta según el economista: "Un inversor, además, si la compra, la alquila y obtiene un rendimiento", que puede llegar a ser entre un 2 y un 4%. Esto permite "recuperarle al IPC y la revalorización a lo largo de los años", concluye Trías de Bes.

El experto cree que "el sector inmobiliario es la garantía" porque "el sector financiero español se sostiene por los intereses hipotecarios". Pone como ejemplo la crisis de 2008: "El pinchazo inmobiliario no hemos tenido nada igual". Y a pesar de ello hemos logrado recuperar aquellos precios: "El sector inmobiliario en España no es el de otros países, no se le deja caer fácilmente". Y esto ocurre porque "es demasiado precioso para ayuntamientos y para la banca".

Hoy se necesitan los ingresos de ochos años de sueldo íntegro para pagar una casa. El problema está, según el experto en que "la vivienda ha vuelto a subir". Pero no solo eso, sino que "el porcentaje de lo que se está financiando es menor". Actualmente, el banco tiene "mucha más exigencia, eso ha contribuido a tener más años de salario para tener la entrada". Pero de todas formas recalca que "la vivienda nueva no va a bajar de precio".

Seguir esperando no es bueno

Respecto a los tipos de interés, cree que "subirán poco más". Cuenta que "no es lo mismo comprar una vivienda un inversor y lo paga al contado" que un pequeño comprador, al que "hay que incluir el coste de la financiación". Y teniendo en cuenta "lo que ha subido el Euribor", el experto concluye que "seguir esperando no es bueno". Propone un ejercicio que es "muy sencillo de calcular". Para ello deberás mirar el precio del piso, el tipo de interés, la cuota mensual y calcular "cuánto tiene que bajar el precio del piso para volver a tener la cuota de hace un año con la subida de tipos", recalca Trías de Bes. Cuando eso ocurra, se hallará la respuesta: "Te darás cuenta el retroceso que tiene que hacer el inmobiliario para que te salga a cuenta esperar después de una subida de tipos".

Sin embargo, matiza que "el mercado inmobiliario no es lo mismo una gran ciudad que pequeñas poblaciones". Es en estos municipios de menor tamaño donde hay más oportunidades: "Las grandes ciudades es otro cantar". "Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla", enumera Trías de Bes, mantendrán un precio de viviendas elevado.