Una experta en inmobiliaria explica la razón del aumento de los precios de alquiler en las viviendas

Pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, cada día es más complicado. A los hipotecados, la subida del Euríbor les puede producir verdaderos vértigos, pero los inquilinos están casi peor. El porcentaje de los ingresos que es necesario destinar para pagar el alquiler ha aumentado de forma generalizada en toda España. En los últimos 12 meses ha subido 3 puntos, y ha pasado del 26 por ciento al 29 por ciento.

Pero, en el caso de los jóvenes, la cosa se complica aún más. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, de media en nuestro país, un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su sueldo para pagar el alquiler de una vivienda. Lógicamente, hay grandes diferencias dependiendo del lugar en donde vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse tiene que dejarse en el alquiler, casi el 96 por ciento de su sueldo.

Paula es dueña de una agencia inmobiliaria en Mallorca y explica que muchas diferencias en función de la isla: "En el caso de Mallorca hay ofertan y también hay demanda (...) No ocurre lo mismo con Ibiza ni con Formentera". Esta diferencia se debe a que en estas dos últimas islas la oferta no puede cubrir la demanda.

Magali Ortiz es una joven de 25 años que consiguió trabajo en Ibiza, le avisaron con tiempo de lo difícil que era encontrar vivienda en la isla y cuando encontró una, debido a altísima demanda, tuvo que pasar una especie de "casting" para poder alquilar un piso en Ibiza: "Me sorprendió que querían entrevistarme. Directamente, te preguntan cuántos años tienes, con quien vas a vivir, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas. Te interrogan bastante". Pero la cosa no ahí, cuando le dieron el contrato de alquiler, este solo era para los meses de temporada baja, desde septiembre hasta mayo. Además, le exigían que pagase por adelantado el alquiler de todos esos meses, que son nada más que unos 10.000 euros de golpe.

Pero el problema del alquiler no se limita a estas islas ni a las grandes ciudades. Además del precio, hay otros problemas en el mercado español del alquiler español. La experta inmobiliaria, Beatriz Toribio, explica que la razón del aumento de los precios de alquiler se debe a "esta alta demanda y la escasa oferta. Hay más demanda porque la compra de vivienda es cada vez más inaccesible para el español medio(...) Y, por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler no crece". Esto se debe a que este mercado siempre ha estado en segundo lugar, porque lo que ha primado en España siempre ha sido la compra. "Ahora estamos viendo que las medidas que se han desarrollado para incentivar a los propietarios a que pongan sus viviendas en alquiler no son las más adecuadas. Necesitamos menos impuestos y, sobre todo, medidas que les protejan de cara a impagos, a posibles ocupaciones, etc", ha añadido. "El problema es que el precio de la vivienda ha subido, pero el poder adquisitivo de los españoles no lo ha hecho. Y eso es lo que hace que esa brecha sea cada vez más grande", ha concluido.