El detalle que descarta la posibilidad de que la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos venga de la UCO: "Muy raro"

Publicado el 14 may 2025, 09:53 - Actualizado 14 may 2025, 09:55

El juez José Antonio Vázquez Taín pasa este miércoles por 'Herrera en COPE'. Con él, hablamos sobre quién es exactamente es el que puede pedir a los tribunales que investiguen la filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Alberto Ortega / Europa Press



El letrado ha explicado que "aquí se pueden estar produciendo dos situaciones distintas: primera. Que provengan del sumario en el que se está investigando a Ábalos. Eso podría constituir un delito de revelación de secretos. Pero me extraña que venga de ahí porque nunca se transcribe nada que no guarde relación directa con el delito. Los aspectos privados nunca se transcriben. Por eso, me parece muy raro que la UCO lo haya filtrado".

Y la segunda, cuenta Vázquez Taín, "el Ejecutivo se preguntaba por qué se investigaban las filtraciones de la pareja de Ayuso y no se investigan estas. Pues porque la pareja de Ayuso fue ante el juez y reconoció que los correos eran suyos y ciertos. En este caso, solamente podían cometer el delito los funcionarios que tienen acceso a ese sumario y que lo han revelado".

Por tanto, el periodista al que le han llegado estos mensajes y cree que tienen interés público y son ciertos... no estaría cometiendo delito.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA José Antonio Vázquez Taín, juez La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Siguiente detalle que debemos tener en cuenta en toda esta polémica: "esos mensajes no vienen del sumario. Vienen de los dispositivos personales de Sánchez o Ábalos. Estaríamos hablando de un delito de atentado contra la intimidad que es mucho más grave que la revelación de secretos. Con más razón, uno de ellos debería denunciar que alguien ha accedido a su dispositivo de forma ilícita", desgrana en 'Herrera en COPE'.

Prosigue su discurso indicando que "si cualquiera de los dos, voluntariamente, los ha transmitido, no hay delito de transmisión de secretos. Cualquier persona es titular de sus conversaciones. Siempre las puede difundir, siempre que tenga un uso legítimo y lo que le queda al otro es una pataleta y una demanda contra el derecho al honor".

Concluye la entrevista Vázquez Taín afirmando que él sufrió, en primera persona, filtraciones del caso Asunta.

¿Quieres saber más? Pues no te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.

Esto es lo que dicen los WhatsApp entre Ábalos y Sánchez de la personalidad del presidente del Gobierno: muy útiles

La publicación de los mensajes entre Sánchez y Ábalos son muy útiles porque, solo leyéndolos, nos describen al personaje que habita en la Moncloa. Lo ha analizado este martes José Antonio Zarzalejos en 'Herrera en COPE'.

"Los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos perfilan la personalidad del presidente, así es. El recurso a expresiones de baja estofa demuestra su discutible calidad moral. Muestran una intolerancia tabernaria a la crítica o al legítimo disenso en su propio partido", explicó Zarzalejos.

Pero no solo eso. Le llevan, además, a ordenar a Ábalos y a Cerdán que acallen a dirigentes que formaban parte del PSOE cuando él todavía cursaba el bachillerato. Escucha la sección completa aquí.