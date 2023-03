España es el país europeo al que más le preocupa la subida de los precios: "Bajar el IVA no es una solución"

El Eurobarómetro que hemos conocido hoy refleja que España es el país más preocupado por la subida de los precios y por la inflación. Además, hace tan solo unas horas el Banco de España ha anunciado que los precios de los alimentos no van a bajar este año.

Fernando de Haro se ha desplazado hasta una tienda de alimentación para conocer de cerca la situación de la subida de los precios en los últimos meses. Alejandro trabaja en 'Alimentación Leo”, en este local venden un poco de todo y también disponen de pan porque a su vez es una panadería.

Cambios de hábito en el consumidor

Según las estadísticas, el precio del pan ha subido un 13% en el último año, en el caso de 'Alimentación Leo': “Hace un año la pistola que ahora vale 75 céntimos, antes costaba 65 céntimos, una aumento de 10 céntimos en dos subidas diferentes. En el caso del bastón que ahora cuesta 85 céntimos, antes costaba 75 céntimos, otros 10 céntimos de diferencia”.

El pan es un producto que se consume diariamente en cualquier hogar, por lo tanto puede ser una buena forma de medir la subida de los precios. Alejandro, ha confesado que a pesar de la subida de los precios no ah notado una bajada en la demanda de pan: “No hemos notado un cambio en el hábito del consumidor en este tipo de productos”.

Si ponemos el foco en otro tipo de alimentos, sí que se ha notado un cambio de hábito entre los consumidores: “Lo que he notado es que en ciertos productos, la gente ha ido a buscar la marca blanca al supermercado. A lo mejor la miel, que es un producto que la gente valora mucho, no ha cambiado de producto pero sí que ha buscado la marca blanca. Pero al que realmente le gusta la miel, sí que ha seguido viniendo a por la marca nacional”.





Posibles solcuiones a esta situación

Suben los tipos de interés para intentar bajar los precios, suben las hipotecas y lo normal es que bajaran los precios. ¿Por qué no bajan los precios? Para encontrar una respuesta a esta cuestión, Fernando de Haro ha hablado con Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas: “Los alimentos se han resentido de un triple shock, por una parte el encarecimiento de la energía, de la luz, el transporte y esto ha repercutido toda la cadena alimentaria. Por otra parte se han producido condiciones climatologías muy adversas sobre todo el años pasado, y no solo en España. Y hay un tercer factor que tiene que ver con todo tipo de suministros que por la energía o el conflicto en Ucrania se han encarecido. Por ejemplo, los fertilizantes que usan los agricultores o los piensos que emplean los ganaderos”.

Hay que plantearse si esta situación tiene solución, ya que los precios de los alimentos es una cuestión que afecta a todo el mundo: “La bajada del IVA no es una solución, no tiene el efecto que se percibe porque básicamente es un efecto muy puntual en el mes en el que se produce la reducción. A muy corto plazo se podría llegar a un acuerdo con las cadenas de distribución, para que una cesta de productos básicos se mantengan en un precio reducido como se está haciendo en Francia. En el caso de topar el precio de los alimentos no ha funcionado en otros países, tenemos el ejemplo claro en Argentina”.