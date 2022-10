El error común con la declaración de la Renta que te puede hacer perder hasta 1.200 euros: "Es una tontería"

El colaborador de COPE y economista, Fernando Trías de Bes, ha analizado este lunes en La Tarde los pormenores de las retenciones de sueldo en la nómina del trabajo, así como los principales errores que cometemos a la hora de hacer la declaración de la Renta a final de año. ¿Qué es preferible, que nos retengan un mayor porcentaje de IRPF en la nómina y menos?

Y es que Pilar Cisneros sacaba a colación este lunes el caso de Marisol, que tenía un contrato temporal en una empresa de marketing. Según cuenta, la mujer cobraba 1.100 euros de salario neto y durante un año no se había preocupado mucho por la retención de IRPF, no miraba la nómina y cuando lo hacía no reparaba en que le retenían un 2% de IRPF. Con la nueva Ley Laboral la empresa le hace fija, pero se encuentra un sueldo neto muy inferior a lo que cobraba y, cuando mira la nómina, ve que le retienen un 26% de IRPF, y que lo van a hacer hasta fin de año.

Por ello, el experto ha querido aclarar a todas las Marisol de España por qué se encuentran con esta situación, si es normal que la hagan y si les conviene revertirla en todo caso.









El error con la declaración de la Renta



Lo primero que ha querido hacer el especialista económico es explicar en qué consiste la retención de nuestro salario: “Es la parte del salario de tu empresa que te la retiene, pero no se la queda, la deposita en la Agencia Tributaria a tu nombre”, aclara en La Tarde. “Es como si tuviéramos ahí una cuenta corriente y la empresa deposita ahí tu sueldo”.

Pero si algo ha querido Trías de Bes ha sido poner el foco en un error muy habituales, sobre todo en las personas más jóvenes: concretamente, aquellos que deciden no hacer la declaración porque cobran poco. “Hay gente que no hace la declaración de la renta porque gana muy poco o para que no le 'fichen'. Es un absurdo y una tontería no declarar por muy poco que ganes porque, por poco que te hayan retenido, tienes un dinero ahí y verán que te han retenido 1.200 euros y, si te toca pagar cero, te devuelven los 1.200”, desmonta Trías de Bes.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Por qué me retienen más de IRPF cuando me hacen fija?



Entonces, ¿qué ha pasado en el caso de Marisol? “En los contratos temporales se aplica el mínimo, un 2%. En la retención hay escalas, en la Agencia Tributaria lo que se intentan son dos cosas: ir cobrando cada mes una parte de los que será tu declaración del año que viene; y la segunda es asegurarse el dinero”, explica el economista y escritor. Por ello, te retiene más en función de cuanto más cobras. “En el caso de Marisol le aplican el 2 porque no sabe cuánto va a ganar en todo el año. Ahora bien, llega el momento que le hacen indefinida y ahora sí sabemos cuánto va a ganar al año, la empresa comunica cuánto va a ganar. Sólo pagando el 2% felizmente todo el año, que no ha sido el caso, llegaría a la siguiente declaración dirá que le han sableado”, concluye.

Por eso, si hay que elegir, ¿que te retengan más o menos? “Yo siempre pienso que es mejor que te devuelvan. Aquí el palo es pagar, si te retienen mucho dices “ostras, me queda poco líquido”, y si te retienen poco te quejas de lo que te toca pagar a final de año”, explica Trías de Bes.

Un ejemplo es el caso comercial: “Normalmente te aplican un 15% que es el fijo, pero en el caso de las variables se pagan al año siguiente, por lo que el 15 de retención es por el fijo y las variables del año pasado. Es importante saber entender la nómina y es más sencilla que la factura de la luz, no es tan complejo, se puede entender bien, y la diferencia de pagas no altera la forma de cotizar”, termina.