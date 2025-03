El error que cometieron la editorial y el escritor del libro de José Bretón que puso en alerta a la víctima

Octubre de 2011, en un parque de Córdoba. José Bretón denuncia a emergencias la pérdida de sus dos hijos, Ruth, de 6 años, y José de 2. Dice que ha estado en el parque con ellos y que les ha perdido de vista. Inmediatamente, comienza una investigación que terminaría con él en la cárcel.

El caso lo conoces de sobra pero, desde ese momento, se sospechó del padre. Lo cierto es que un mes antes Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón, le había comunicado su decisión de divorciarse, lo que provocó en él un intenso deseo de venganza.

Él había denunciado una desaparición que nunca había ocurrido, ya que él mismo les había suministrado pastillas a sus hijos para provocarles la muerte y después, de la manera más cruel posible, quemó los cuerpos para evitar que aparecieran y le incriminasen. Algo que nunca sucedió, ya que en el juicio le condenaron a 40 de años de cárcel.

Alamy Stock Photo Cárcel

Actualmente, sigue en prisión, pero este caso ha vuelto a estar de actualidad, después de que Luisgé Martín, escritor, decidiese publicar una serie de fragmentos de su próximo libro, 'El odio', que versa sobre este caso.

Confesaba que había establecido contacto con José Bretón, asesino de sus hijos, e incluso había ido a verle a la cárcel. El asesino, con él, había confesado por primera vez públicamente que había matado a sus hijos, ya que en el juicio se había declarado inocente.

Un retraso en la publicación del libro a petición de la víctima

El caso de José Bretón ha sido uno de los que más nos ha escandalizado en todos los tiempos debido a la extrema crueldad de su asesino. Con este libro se ha abierto de nuevo un suceso que, aunque pase el tiempo, sigue siendo escalofriante.

En las cartas y el vis a vis que mantuvo con el escritor, no solo confesó haber matado a sus hijos, sino que había dado detalles de cómo lo hizo y aseguró que no se trataba de un deseo de venganza, sino porque no podía soportar que se criasen con la familia de su exmujer.

Estas palabras y lo que puede contener el libro ha hecho que la principal víctima, Ruth Ortiz, hable alto y claro de lo que piensa. Asegura que este libro provoca mucho dolor y trae nuevos daños psicológicos. Dice que da voz a un asesino.

Lo reclamó, y la Fiscalía de Menores ha pedido retrasar la publicación del libro. 'La Tarde' se ha puesto en contacto con Luisgé, pero ha remitido al comunicado de Anagrama, la editorial.

“Desde Anagrama somos plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes cometidos por José Bretón y comprendemos la sensibilidad que puede suscitar la exploración de la condición del asesino que aborda el escritor Luisgé Martín en El odio. La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras.

Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos. La obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convergen en actos que desafían la moral.

El tratamiento literario de El odio se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror. Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en El odio. La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen” explicaban en su página web.

El error cometido que ha provocado el dolor de la víctima

En 'La Tarde' hablamos con Julio Llorente y Daniel Gascón, ambos escritores acerca de este tema, y ellos, decían, son grandes defensores de la libertad de expresión y de publicar ciertos libros.

“Hay precedentes de literatura de este tipo, entiendo el dolor de la madre, pero hay que considerar la naturaleza del arte, no puede limitarse a lo bueno de la realidad, debe registrar la sordidez y redimirla” decía Julio Llorente. “Permiten conocernos mejor al hombre y los abismos a los que se puede precipitar cuando se envilece”.

Europa Press Ruth Ortiz con su hermano Estanislao

Daniel Gascón, en la misma línea, explicaba que hay una condición que no sabe hasta “qué punto es legal” el hecho de no haber avisado a la víctima, convirtiéndose en un error garrafal que ha provocado mayor daño a Ruth Ortiz.

“Me extraña, desde la editorial o la agencia lo habría mostrado antes a la madre, más que nada por evitar problemas después. Es un caso muy doloroso, y hay precedentes en la justicia española, eran casos parecidos, casos con interés público, no parece que esté en la intención del escritor humillar a las víctimas ni causar daño” sentenciaba.