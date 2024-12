El policía que ha desentrañado las mentes de los criminales más peligrosos de España: "Logramos establecer un patrón de tiempo y lugar"

Juan Enrique Soto, psicólogo criminalista y exmiembro de la Policía Nacional durante 28 años, es el creador del método VERA, el perfil psicológico del agresor. Este martes, en Herrera en COPE, Soto ha relatado cómo tuvo que luchar para que la psicología fuera reconocida como una herramienta válida en la investigación de crímenes.

"Tuve que trabajar muchas actitudes que venían de una forma de trabajar muy rígida, muy establecida, que en cierto modo debe seguir así porque la investigación tradicional se centra en la detección de indicios físicos", ha explicado Soto. "Pero no en todos los casos se consigue resolver por muchos indicios que tengas. Hace falta algo nuevo y ese algo nuevo lo proporcionaba la psicología".

Soto recuerda el caso de una mujer testigo de un asesinato que, a pesar de sus problemas de memoria y coherencia en el discurso, pudo aportar información clave gracias a una entrevista psicológica cuidadosamente preparada. "Esa declaración y la investigación posterior permitieron encontrar el domicilio donde ocurrió el hecho y los indicios físicos que llevaron a una condena", ha contado a Alberto Herrera.

Uno de los casos más emblemáticos en los que Soto aplicó su enfoque psicológico fue el del "violador del búho", Isaac Plaza, que aceptó más de 200 años de cárcel por 18 violaciones. "Gracias a una compañera que llevaba el servicio de atención a la mujer, me ofrecieron este caso estancado. Nos pusimos a trabajar y logramos establecer un patrón de tiempo y lugar que nos permitió aventurar dónde y cuándo se iba a producir la próxima agresión", ha relatado Soto.

"La resolución se debe más al valor de una víctima que a la pericia de una institución policial. La última víctima consiguió convencer al agresor de quedar para dentro de unos días, y así fue como se le identificó y se pudo proceder a su detención", ha explicado el psicólogo criminalista.

Juan Enrique Soto, en Herrera en COPE

Soto también habla del caso de José Bretón, el padre que asesinó a sus dos hijos. "Ese tipo de incoherencias tan grandes son las que nos dan muchas pistas. Bretón propuso poner sevillanas mientras se estaba registrando su casa en busca de los niños. Ese tipo de reacciones extrañas son las que nos hacen sospechar", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de rehabilitación de un asesino como Bretón, Soto se muestra optimista: "Yo soy optimista en cuanto a que cualquier persona bien evaluada con un tratamiento específicamente adaptado puede cambiar. Otra cosa es que nos cueste más o menos, que sea más o menos difícil. Y hay personas en las que es, realmente complicado, un cambio".

En cuanto al caso de Marta del Castillo, Soto reconoce que ha sido "profundamente frustrante" no poder encontrar su cuerpo a pesar de las técnicas aplicadas, como la hipnosis y la prueba P300. "Son diez años de mi ejercicio profesional como psicólogo criminalista de la policía dedicados a encontrar el cuerpo de Marta. Y por más que hemos hecho, por más que hemos ideado, por más que hemos pensado que podía funcionar, aquí estamos", ha lamentado.

Soto destaca que no existen "gestos universales" que indiquen si alguien miente o no, sino que cada persona tiene su propio "diccionario" de comportamientos. "Lo que sí hay es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diccionario. Es decir, si yo paso un tiempo estudiando tu comportamiento y en un momento dado tenemos una conversación que yo he preparado, puedo esperar ver ciertas palabras de tu diccionario. Si en vez de aparecer esas, aparecen otras, ya empiezan a sonar las alarmas", ha explicado.

Sobre la comunicación con las familias de las víctimas, Soto afirma que lo único que puede prometer es "que no olvidas, que sigues trabajando, que estás atento a cualquier nueva oportunidad, cualquier nueva técnica, cualquier posibilidad por remota que aparezca". "No sé si genera esperanza, yo creo que la familia nunca la pierde", ha añadido.

Finalmente, Soto revela que decidió dejar la Policía Nacional para trabajar en la Universidad Internacional de La Rioja. "Hubo un momento en que choqué, choqué contra el mando en el sentido de que era lo típico de estas parejas que son incompatibles. Y por mucho que uno intenta en un momento dado amoldarse o incluso forzar algún cambio en esa otra persona, la impotencia... Después de un periodo muy duro y muy largo, llegué a esa decisión", ha contado.

Soto se muestra satisfecho con su decisión y asegura estar "muy bien" en su nueva etapa. "Estoy muy bien. Muy bien, muy bien", concluye el psicólogo criminalista, cuyo libro "Vivir en el Asombro, Memorias de un Psicólogo Criminalista" recoge más detalles de su trayectoria y los casos más emblemáticos en los que participó.