El error que cometes con tus ahorros y por el que puedes perder mucho dinero: "Si lo vas a guardar..."

¿Qué hacer con los ahorros? Es una pregunta que muchos españoles se hacen a diario. Las noticias que conocemos últimamente tampoco ayudan a que tengamos una idea más clara y es lógico preguntarse si es mejor tener el dinero a plazo fijo, con el riesgo de la inflación, o invertirlo en bolsa y demás opciones que ofrece el mercado. Para arrojar algo de luz en esta situación, en 'La Tarde' de COPE contamos con la experiencia y la serenidad del economista Fernando Trías de Bes, quien nos da la clave de todo: el tiempo.

¿Guardo el dinero o lo invierto? No cometas este error

Fernando de Haro ha preguntado a Tría de Bes por qué hacer con el dinero que podamos ir ahorrando. En concreto, ha querido empezar el copresentador de 'La Tarde' por preguntar por una de las opciones más comunes entre los españoles, los depósitos a plazo fijo. Nuestro economista de cabecera, lo tiene claro: "El problema no es de un ejercicio o de un año. Este año hay un poco de inflación y puedes perder algo, no te arruinas tampoco. El problema es si tenemos un cinco o seis por ciento de inflación durante cinco, seis o siete años. Si no haces nada, pues habrás perdido un 35 o un 40 por ciento, por lo que hablamos de una erosión importante de tu ahorro", ha advertido Trías de Bes.





Y es que el economista que colabora habitualmente con 'La Tarde' de COPE señala el error que muchos cometen al planificar sus ahorros. Es así cómo no pasaría nada porque tu dinero se vea afectado por la inflación siempre que esta sea puntual, ya que, lo fundamental es que tú tengas claro cuándo quieres sacar ese dinero que has invertido.

"Lo primero cuando se piensa en términos de inversión es plantearse la perspectiva temporal. Invertir los ahorros va vinculado a un tiempo. No es lo mismo una ahorrillos para un año que para dentro de diez años. Si lo vas a guardar mucho tiempo para una jubilación o una vivienda, no es lo mismo, las decisiones son distintas", ha avisado.





Fernando Trías de Bes tiene claro que si lo que pretendes hacer con el dinero es gastarlo "dentro de uno o dos años, si quieres déjalo ahí", en referencia al plazo fijo, donde a pesar de la inflación, la pérdida de valor tampoco tiene que ser tan grande. Ahora bien, "si vas a sacarlo dentro de diez [años], quítalo porque va a perder valor", ha advertido Trías de Bes. Es en este contexto donde quizá el plazo fijo no tenga tanto sentido, ya que en períodos largos la rentabilidad puede verse muy reducida y el efecto de la subida del coste de la vida, como estamos viviendo ahora mismo, puede hacer que cuando decidas retirar tus ahorros, hayas perdido gran parte de su valor.

