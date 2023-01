Encontrar una vivienda que se adapte a tus necesidades cada vez es más complicado: "no hay tanta variedad"

Fernando de Haro se ha desplazado hasta Zaragoza para conocer la situación de la vivienda en esta provincia. Ha podido visitar una casa junto a Rosa, empleada de una inmobiliaria, y Teresa, que es una posible inquilina.

La casa es de 84 metros cuadrados, cuenta con un salón muy amplio, 3 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje y aire acondicionado central incluido. La inmobiliaria ofrece esta vivienda en pleno centro de la ciudad por 800 euros al mes. Este piso encaja perfectamente con las necesidades de Teresa y su presupuesto: “Mi horquilla es entre 800 y 1000 euros, hemos tenido en cuenta los sueldos de mi pareja y el mío, y los gastos que tenemos”.

Audio





Cada persona tiene una situación económica diferente, pero en España mucha gente dedica el 45% de sus ingresos a pagar su vivienda. Teresa y su pareja pueden permitirse alquilar esta casa, pero tienen una idea muy clara: “Nuestra idea es vivir alquilados, para poder ahorrar y después comprar una casa”.

La oferta de vivienda es muy baja en estos momentos, Rosa lleva más de 40 años y explica la situación actual: “Mucha gente no alquila por la subida del 2%, prefiere dejar un piso vacío. Otros dicen que hasta que no arreglen las leyes, no van a alquilar a alguien que no pueda pagarles o que alguien que se meta en su piso y no pueda echarlo”.

Hace unos años la oferta de vivienda era mayor, ahora mismo, con las condiciones que busca Teresa, no hay tanta variedad. La cartera de Rosa cada vez es más limitada: “Solo tengo 20-30 pisos de 900 euros al mes, que no es nada comparado con unos años atrás”.

Todo apunta a que Teresa ha encontrado la vivienda que buscaba, la labor de Rosa no ha sido fácil, pero ha conseguido complacer las necesidades de su clienta. Una tarea que seguirá complicándose cada vez más si no cambian la situación del mercado de la vivienda.