El emotivo gesto de un taxista con una mujer que había perdido a su marido con Alzheimer

Comenzaba el turno de Amjad con su taxi en Valencia, ni siquiera había realizado su primera “carrera” cuando encontró a Fátima, una mujer de edad avanzada, desolada en plena calle junto a otras dos acompañantes. Le hacía gestos en señal de ayuda, lo que le hizo parar y preguntarles cuál era el problema. Simultáneamente y varios minutos antes, Fátima salía de su casa en dirección a la Farmacia para hacer una compra rápida antes de volver a su domicilio. Al llegar, se percató de que su marido, que padece de Alzheimer, había desaparecido, no se encontraba en la casa y su nieto, que estaba en su cuarto estudiando, no se había percatado de nada. Fátima llamó a sus dos sobrinas, desesperada, ambas fueron a su encuentro en la casa, comenzaron a buscar en los alrededores, pero no dieron con él. En plena situación de agobio, llamaron un taxi que pasaba por la puerta para pedirle ayuda. En él conducía Amjad.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Amjad, el protagonista de esta historia. Nos asegura que lo primero que hizo fue “tranquilizarla y asegurarle que lo íbamos a encontrar”. Llamó a la central de taxis para avisar de la situación y consiguió “movilizar a casi todos los taxistas de la ciudad”. Sin embargo, el propio Amjad mantiene que “no es tan extraño que ocurran este tipo de cosas, incluso lo suele notificar la central”. “Nosotros, como somos muchos, vamos y lo buscamos a partir de los detalles físicos y la descripción que la propia central nos da” explica el taxista de Valencia.

Mientras iban buscando por las aceras y, llegando casi al final de la calle vieron a un hombre con traje, desorientado y caminando en sentido contrario. En ese momento las sobrinas se bajaron del taxi corrieron a su encuentro. Era él. “Hasta me dieron una propina, me dijeron que estaban muy contentos conmigo” confiesa Amjad. “Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, somos un servicio público que estamos por y para la gente” asegura el taxista. Amjad ha pasado hace unos días por la casa para “ver como estaban” y ha podido comprobar que el marido de Fátima se encuentra perfectamente… Gracias a él.