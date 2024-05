Comienza este miércoles PARJAP 2024, un congreso que reunirá en Pamplona a 500 especialistas en jardinería pública

El Ayuntamiento ofrecerá al 50º congreso nacional una recepción a las 20.30 horas en la Sala de Armas de la Ciudadela

Este miércoles, a las 17 horas, se iniciará en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte el 50º Congreso PARJAP 2024, que del 8 al 10 de mayo reunirá en Pamplona a 500 especialistas nacionales e internacionales procedentes de Francia, Italia, Australia y Alemania, y de distintas comunidades autónomas y municipios españoles.

La apertura del congreso correrá a cargo del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y del presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), Pedro Calaza Martínez, como representantes de las entidades coorganizadores del encuentro.

La ponencia magistral inaugural será 'Enfoques SNB para la restauración del ecosistema urbano', a cargo de Carlo Calfapietra, Director of CNR Institute of Research on Terrestrial Ecosystems (IRET) (17.35 horas).

El PARJAP es un foro de encuentro de personal técnico de la administración pública, responsables de empresas de mantenimiento y conservación, consultoras, empresas de jardinería, estudiantes universitarios o de formación profesional y personas interesadas, y es "el principal evento nacional de la jardinería pública".

Por parte del Ayuntamiento de Pamplona, en el programa oficial están previstas las ponencias o la participación en mesas redondas de Borja Izaguirre, concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible; Gorka Lecumberri y Xabier Querejeta, técnicos del Servicio de Zonas Verdes y Marta Torres técnica de Medio Ambiente.

A lo largo de tres jornadas se aproximarán conocimientos y buenas prácticas sobre las llamadas SBN (Soluciones Basadas en la Naturaleza), es decir, en el estudio de "cómo emplear los enfoques, acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para resolver problemas relacionados con la gestión territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno". En el transcurso del congreso se entregarán, además, los Premios Nacionales de Jardinería, unos galardones con 30 años de trayectoria.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, acompañado por la Corporación municipal ofrecerá una recepción a la dirección y a las personas participantes en la Sala de Armas de la Ciudadela. Será a las 20.30 horas. En esta ocasión los obsequios que habitualmente se entregan a congresistas han sido producidos en colaboración con el tajo de Serigrafía y Encuadernación del Ayuntamiento de Pamplona.

27 STANDS Y DOS PUNTOS DE INFORMACIÓN

La puesta en escena del congreso también cuenta con la colaboración del tajo de Jardinería y la Escuela Taller de Jardinería del Centro de Formación Aranzadi.

Desde el Vivero Municipal de Miluce, para ambientar los espacios el Ayuntamiento ha trasladado 70 plantas arbustivas, 20 jardineras y 25 olmos (Ulmus minor) pequeños cultivados en el vivero municipal y procedentes del programa estatal MITECO para la evaluación y conservación de los recursos genéticos de los olmos y la obtención de individuos resistentes a la grafiosis.

Durante todo el congreso el Baluarte acogerá, en el vestíbulo principal, 27 stands de empresas vinculadas al ámbito de la jardinería y la sostenibilidad, algunas de ellas de otros países como Alemania o Países Bajos, además dos puntos de información específicos: un espacio de promoción e información de la ciudad de Pamplona y un stand de Marbella como ciudad de destino del 51 Congreso PARJAP 2025.

En ese espacio habrá también muestras de dispositivos eléctricos diseñados para del sector: vehículos y maquinaria de servicios urbanos y herramientas de jardinería.

Está previsto que el jueves 9 de mayo, de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas, se haga una jornada abierta a grupos de estudio o trabajo en el sector para recorrer los expositores y conocer los pósteres científicos.

Entre las entidades invitadas están los alumnados de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica (UPNA), de los centros de Agroforestales de Pamplona y Peralta, la Escuela Taller de Jardinería del Ayuntamiento de Pamplona o los trabajadores del tajo municipal de Jardinería.

Cualquier otra entidad interesada en acercarse para conocer los expositores debe solicitarlo al correo electrónico secretaria@aepjp.org.