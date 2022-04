Emoción y lágrimas de una familia ucraniana siguiendo el discurso de Zelenski en 'La Tarde' de COPE

Todos los focos estaban puestos esta tarde de martes en el Congreso de los Diputados. La barbarie que está sufriendo Ucrania y sus ciudadanos por la invasión de Rusia se ha vivido de cerca con la intervención telemática de Volodimir Zelenski en el Congreso de los Diputados. La expectación ha sido máxima, sobre todo para los ucranianos que viven en España como es el caso de Zhanna, una mujer que huyó hace dos semanas del país con sus dos hijas y con la que está Pilar Cisneros para vivir este momento. Junto a ellas está otra ucraniana, Svetlana, traductora ucraniana que llegó a España en 2004, que también ha vivido muy emocionada este discurso y que ha sido de gran ayuda en la comunicación entre Zhanna y Pilar Cisneros.

La copresentadora de 'La Tarde' ha vivido este momento con una familia ucraniana que tuvo que huir de Ucrania hace dos semanas de su país. Zhanna vivía en Poltava, cerca de la ciudad de Jarkov, a 150 kilómetros de Kiev. Con la invasión rusa, tuvo que abandonar el país junto a sus dos hijas, de 5 y 11 años, para protegerse de la ofensiva de Vladímir Putin.

La situación era trágica para la familia, que llegó a España huyendo de la tragedia, sin nada, y encontró solidaridad. Elena, una mujer de Madrid, acogió a Zhanna y a sus dos hijas y ha ayudado a que la familia pueda asentarse en España y las pequeñas puedan ser escolarizadas.





La madre ha vivido con emoción y tristeza el discurso de Zelenski en el Congreso de los Diputados y Pilar Cisneros ha mostrado su apoyo a Zhanna presenciando junto a ella este acontecimiento histórico. Antes de que el presidente de Ucrania pronunciase su discurso, Pilar Cisneros ha conversado con Svetlana, quien ha condenado la situación que se vive en su país. “Es horrible, es igual que estar ahí. Ver todas las imágenes que están pasando en la ciudad de donde se marchan los rusos, no hay palabras. Son terroristas, peores que los animales”, comentó la traductora. Zhanna también explicó cómo está viviendo la invasión rusa desde España, afirmando que es una situación “indescriptible” y todo lo que está haciendo Rusia en Ucrania es “terrible, no son personas”.

Tristeza y lágrimas de la mujer que huyó hace dos semanas por la guerra al escuchar a Zelenski

La comparecencia de Zelenski en el Congreso de los Diputados estaba prevista para las 17:00 horas, pero comenzó con retraso por una intervención previa del presidente de Ucrania con la ONU. En este tiempo, Pilar Cisneros aprovechó para conversar con la madre que abandonó Ucrania para proteger a sus hijas. La expectación era máxima, sobre todo para ucranianos en España como Zhanna.“Quiero escuchar las palabras de apoyo a nuestro ejército, a los chicos que han dejado su vida para defender el país de nuestros enemigos, que no sé ni cómo llamarlos”, comentó sobre lo que esperaba del discurso del presidente de su país.

Sobre por qué abandonó Ucrania, Zhanna ha explicado que “cada vez la ciudad era más peligrosa, con menos seguridad. Cinco o seis veces tenían que bajar a los búnker, en su casa realmente no tenía esta posibilidad. Su ciudad era segura, estaba recibiendo refugiados, pero empezó a haber bombardeos y tuvo que huir”.

La situación es trágica para Zhanna y por otro lado se enfrenta al problema de tener que explicar esta invasión a sus hijas, de 11 y 5 años. La madre ha asegurado que les ha explicado que en Ucrania hay una guerra y que en España van a estar más seguras. Aunque destaca que el miedo continúa en sus hijas cada vez que escuchan una sirena de policía y preguntan a Zhanna qué ocurre, por qué suenan si les dijo que aquí no hay guerra.

En torno a las 17:20 horas el discurso de Zelenski comenzó y tanto Zhanna como Svetlana se mantuvieron muy atentas a las palabras del presidente de Ucrania. El silencio se apoderó del hemiciclo en la intervención, pero en la casa de Elena las emociones salieron a flor de piel y la propia Zhanna, desde el principio del discurso, comenzó a emocionarse. “Me siento con dolor y pena por el pueblo ucraniano que han tenido que quedarse en esta situación”, comento la madre que huyó hace dos semanas y que no pudo contener las lágrimas cuando Zelenski mencionó la situación de las madres con menores a cargo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pilar Cisneros preguntó a Svetlana si cree que Ucrania va a volver a ser el mismo país que era antes de la guerra, y la traductora ha asegurado que sí: “Si no no habríamos luchado tanto, solo queremos ser libres en un país independiente, no podemos ser esclavos en el 2022”. Después de estas declaraciones de las dos mujeres ucranianas, Volodímir Zelenski puso fin a su discurso acabando con las palabras: “Gloria a Ucrania”.

La intervención del presidente de Ucrania finalizó, pero la tragedia no y la tristeza de Zhanna continuaba reflejándose en su rostro.