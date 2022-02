La educación, uno de los principales argumentos para los antivacunas de Bolzano

Los derechos fundamentales son la principal alegación de los partidarios del movimiento antivacunas de la región del norte de Italia. Uno de ellos, quizás el principal, es el del derecho a una educación igual para todos. “Creo que en este momento las limitaciones que existen como el distanciamiento, las mascarillas, alejarse unos de otros son principios que no les he enseñado a mis hijos. Yo les he enseñado a estar juntos, la sociabilidad y el estar unidos y actualmente por las reglas que existen”, son las palabras de Karena, una de las madres que defienden la no vacunación de sus hijos. Por el momento les mantiene en la escuela pública pero de cara a septiembre se plantea cambiar a su hija pequeña a un colegio en el bosque, donde las normas son mucho más laxas.

Y la vacunación no solo afecta a los alumnos, también a los profesores. En Italia para poder dar clases es necesaria tener la pauta de vacunación completa. Los profesores que no la tengan son suspendidos de empleo y sueldo. Juan Daniel es un español que está cubriendo la suspensión de una profesora de inglés en la región y nos cuenta cómo consiguió el empleo. El que tuvo que organizar su contratación fue Marco Fontana, el director del colegio con unos 125 profesores y que ha tenido que cubrir la baja por no vacunación de ocho de sus profesores.

Por último, hablamos con Petra Nock, representante del sindicatode profesores de habla alemana.