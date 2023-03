Un economista avisa de las consecuencias de preguntar a tu compañero de trabajo cuánto cobra: "Si gana más..."

¿Cuanto cobras? ¿Alguna vez se lo has preguntado a alguien? ¿Alguien te lo ha preguntado a ti? No es muy probable, porque hablar del sueldo no es un tema habitual de conversación en España. Realmente se trata de todo lo contrario: hay un pudor extraordinario a la hora de hablar de ello. Y es que, por el sueldo ni se pregunta, ni se contesta.

Basándonos en estas tendencias de nuestra sociedad, hoy, en La Tarde de COPE, en nuestra sección de economía de bolsillo, hemos tenido una conversación incómoda en la que nos hemos preguntado por qué en España es tabú hablar de lo que ganamos. De hecho, sin ir más lejos, nuestro experto en economía, Fernando Trías de Bes, coincide con la incomodidad de la situación. Asegura que “es tan violento preguntarlo, como que te lo pregunten”.

En España, el dinero se ha convertido en el vertedero donde depositamos muchos de nuestros miedos y complejos. Uno de los ejemplos es esta típica frase que seguramente hayas escuchado: “tanto tienes, tanto vales”. Y es que es una frase con la que se nos ha educado y acabamos formándonos una identidad entre lo que somos y el dinero. Pero “no somos nuestro dinero, ni nuestro trabajo”, aunque ambos están asociados y esta unidad hace que volquemos aquí nuestros temores.

Por otro lado, existe la opción de abrirte a decir lo que ganas y que la persona que te pregunta considere que es mucho -o poco- en función de lo que haces, o a lo que te dedicas. Con lo cual, cualquier respuesta nos conduce a lo mismo: “lo voy a pasar mal”. Sin embargo, Trías de Bes asocia la consideración de nuestro sueldo como tabú, a la cultura. Existen países como Estados Unidos en los que “se habla de ello con total libertad”.

Fernando Trías de Bes, el economista 'de bolsillo' de La Tarde









¿Cuándo sería bueno saber lo que cobran los demás?

Seguro que alguna vez has estado en una entrevista de trabajo y te has preguntado por la calidad de vida del resto de los empleados, sus sueldos, lo que te pueden llegar a ofrecer y lo que puedes llegar a pedir... sin referencias, es muy complicado. “Puede ser una fuente de desigualdades”, ya que la información es poder y en este caso, carecemos de ella. Por tanto, el poder lo tiene “el empleador, en lugar del empleado”.

El "cuánto" puede generar un problema, porque si uno de los dos cobra menos que el otro, puede utilizar esta información para pedir un aumento. Sin embargo, sí que es últil “conocer los criterios” mediante los cuales pueden surgir diferencias salariales. En definitiva, se trata de una cuestión cultural que compartimos con otros países de nuestro entorno, aunque no todos lo toman con tanta cautela. En España continuará siendo así, aunque con matices que nos conviene conocer en distintos contextos y de los que nos podremos beneficiar.