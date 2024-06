La drástica decisión vital que tomó Fernando hace siete años con la que ha conseguido ahorrar mucho dinero

Queremos que hagas un ejercicio: piensa en todas las cosas que tienes en casa. Y por todas las cosas, nos referimos a cada producto que tengas para tu día a día. Los productos de comida, los de limpieza, o esos souvenirs que te hayan traído de algún lugar lejano. ¿Tienen algo en común? Pues ya te lo decimos directamente: sí, el plástico.

Prácticamente, todo lo que utilizamos en nuestro día a día tiene algún componente de plástico. Una botella de agua que tienes en tu nevera, ese producto de limpieza con el que haces los baños los sábados, o eso que te han regalado en tu último cumpleaños que venía en una perfecta caja.

Alamy





Los usamos siempre y, a pesar de ello, sabemos que son altamente contaminantes para este planeta. Por eso, la Unión Europea ha propuesto el objetivo de reducir el plástico progresivamente. Para el año 2030, se espera reducir los plásticos en un 5%, para 2035 un 10%, y para el 2040 un 15%.

Parece un porcentaje reducido, pero lo cierto es que es bastante, teniendo en cuenta todo lo que lo utilizamos. Por cierto, es una normativa de obligado cumplimiento, y, seguro que, poco a poco, ya has visto algún cambio, como con esa botella que tiene el tapón pegado. Pero, ¿se puede vivir sin plásticos?

La drástica decisión vital de Fernando

La Tarde se traslada hasta la casa de Fernando. Él es un hombre que lleva, atento, desde 2015, viviendo sin plásticos. Sí, así lo decidió él mismo, cuando se dio cuenta de lo contaminante que era y lo poco bueno para el medio ambiente que resultaba. Un buen día, cuando miró a la basura de su casa, se dio cuenta de que tenía demasiados residuos de plástico.

"Cada vez tiraba más envases, me cansé y dije "hasta aquí he llegado"" nos contaba. Un mundo sin plásticos o, en este caso, una casa sin plásticos no es fácil sin conseguir, y ahora que ha reformado su cocina, se ha dado cuenta.





Ha tenido que tirar todos los residuos de plástico que tenía y convertir todas sus despensas, en enormes botes de cristal. "Ahora tengo la comida en envases de vidrio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No te creas que no, que, cuando entramos en sus armarios, vemos que toda la comida, está en botes de cristal. Desde los fideos hasta los garbanzos o la sopa. Todo, está en botes de cristal.

Asegura, por cierto, que con ello ahorra bastante.

El método de ahorro viviendo sin plásticos

Nos preguntamos cómo es posible vivir sin plásticos, y cómo se apaña con las compras. "Compro todo a granel, lo meto en vidrio, está más visual y mejor sin necesidad de tener un envase. Me parece más cómodo esto, no hace tanto ruido, es mejor" decía.

Todo eso, dice, le hace ahorrar mucho más dinero. "Me llevo mis bolsas de tela, me lo rellenan y no utilizo bolsa ni nada. Es una forma de ahorrar, cada vez hay más y en tiendas pequeñas y todo, si quieres cosas más especiales tienes que ir a tiendas específicas. A veces me los llevo para las especias también, llevo los tarros todo el rato y tengo que cargar con ellos".

"Las verduras las pongo en tela húmeda para que se conserven mejor y durante mucho tiempo. Siempre utilizo el mismo envase para productos de limpieza, me los rellenan en la tienda, depende de con qué lo comparas puede salirte más caro o más barato" expresaba.