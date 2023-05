Dos expertos en protocolo aclaran quién tenía razón en la polémica entre Bolaños y Ayuso

El gran tema del día es el incidente del ministro de presidencia, Félix Bolaños, el cual en el 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, intenta acceder a la tribuna para poder apreciar con más detalle la parada militar de la plaza del Sol. Al no estar invitado es frenado por la jefa de protocolo, Alejandra Blázquez. Esta mañana, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mostraba el Real Decreto de 1983 y buscaba dar la razón al ministro Bolaños. Por otro lado, Ayuso insiste en que no estaba invitado y lo único que le movía era la provocación.

Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, sugiere en 'La Tarde' que las dos partes usaron el protocolo con otros intereses que por el propio evento, "El protocolo es para facilitar el acto y el contexto es de confrontación y ataques de campaña. La presidenta busca con este acto resaltar a los madrileños y que no se invitase a la presidencia de gobierno, le pareció extraño", asegura. En este sentido, agrega el experto: "Eché en falta la representación del gobierno. En este caso se posiciona en favor de la presidenta. Es potestad del que organiza a quien invita, si estoy en mi casa invito a quien me da la gana"

Con respeto al Real Decreto que enseñaba este mismo miércoles la ministra Isabel Rodríguez, Gerardo aclara que "el decreto determina la precedencia de las autoridades del estado, quiere decir que un alcalde va antes que un concejal, pero en ningún caso dice que la presidencia deba estar invitada a dichos actos. Confiesa que se avergüenza por las imágenes que dimos como país".

María del Carmen, delegada de la Asociación Española de Protocolo en la Comunidad Valenciana, coincide en que "el Real Decreto da la preferencia a las autoridades del Estado, no que se deban invitar o que tenga que hacer alguna acción determinada. Jurídicamente, la presidenta Ayuso tiene razón". Ante la pregunta de si la presidenta debió invitar con cortesía a algún representante de la presidencia, María del Carmen niega y comenta que una persona que no está invitada y accede no debe tener cortesía alguna, además asegura que el señor Bolaños no ha cumplido con finura.

Gerardo apunta que el protocolo no es exacto y tiene muchos criterios, debe ayudar a un evento a comunicar lo que el acto quiere transmitir: "Esta es la fiesta de los madrileños, por lo que es institucional, deben estar las instituciones y en este caso no ha habido representación del gobierno, solo la Ministra Robles". Afirma que se utiliza el protocolo ensuciando el mensaje del evento y que le parece bochornoso que hoy nadie hable del evento, teniendo en cuenta la carga histórica que tiene.

María del Carmen afirma que los responsables de protocolo estaban representando a la presidenta de Madrid: "Estaba haciendo su trabajo y buscaba el correcto desarrollo del acto, ella sí representaba a Madrid y al evento". En este caso, Correas difiere y está de acuerdo en que actúa de manera adecuada, pero no representando a Madrid, sino porque es su trabajo: "Una jefa de protocolo debe saber gestionar las variedades y gestionar egos", concluye.