El desgarrador testimonio de una madre cuya hija adolescente sufrió violencia de género: "Mamá, me maltrata"

El 25 de marzo de 2022 Mari Carmen se enteró de que su hija, de tan solo 16 años, estaba sufriendo violencia de género por parte de su novio de 22 años. Un mes después, en abril, se celebró un juicio por lo penal en el que, Mari Carmen, ilusa, pensaba que todo había acabado, pero su hija, amenazada con perder a toda su familia si decía algo, no quiso declarar en contra de su novio. De aquel juicio, Mari Carmen tiene grabada la imagen del novio lanzándole un beso a través de un cristal por haberse salido con la suya y no ir a la cárcel. Por aquel entonces, su familia ya estaba dividida, pero, a partir de ese juicio, la situación empeoró. No fue hasta junio cuando llegó la denuncia y, esta dé vez de verdad, el fin definitivo de la relación.

Fueron 9 meses, largos meses, en los que Mari Carmen vio impotente, como destrozaban a su hija en una relación tóxica y de maltrato. En la Tarde de COPE ha contado que ahora están más tranquilos, que todo ha cambiado mucho, pero darse cuenta de lo que le pasó en su casa fue horrible: "Nos enteramos en un cumpleaños de una sobrina, allí mi hija se sintió a gusto y se lo contó a su prima, que su novio le había mordido”. Fue su sobrina la que le advirtió, y Mari Carmen se quiso morir. Esperaron a que terminara el cumpleaños y en casa se lo preguntó directamente: “Nadia, ¿qué está pasando y qué tienes en la espalda?”. Al final le dijo la verdad: “Mamá, que él me maltrata”.

Mari Carmen nos ha contado que el novio de su hija la controlaba por el móvil, con videollamada: “Se iba al instituto con videollamada, comíamos con videollamadas. Él creía que ella siempre estaba con alguien, en todo momento tenía que decir dónde estaba y con quién, tenía que mandarle fotos de todo. Tenía un control absoluto”.

Está convencida de que su hija lo aguantaba todo porque creía estar enamorada. Llegó incluso a irse de casa, y Mari Carmen y su marido tuvieron que llevar a su hija a un juzgado para que le explicaran que siendo menor de edad no podía emanciparse. Consigue convencer a su hija para que ponga una denuncia, pero cuando llega el día del juicio, Mari Carmen se encuentra con que su hija no declara: “Me enfadé con ella, pero ella realmente no sabía lo que estaba haciendo, estaba siendo manipulada”.

Tras ese juicio la relación continúa, y la situación empeora: “Le castigábamos sin salir y él le decía que nosotros no queríamos que fueran felices”. Fue entonces cuando Mari Carmen pidió ayuda a un psicólogo que le dijo que tenía que dejarla: “Le estaba dejando irse con una persona que le estaba pegando, pero tenía que hacerlo”.

Parecía que la pesadilla no iba a tener fin, hasta que el día de la graduación de Nadia, su novio, "le reventó la boca y le amenazó con un cuchillo". Pusieron una nueva denuncia.

Ahora el novio maltratador tiene una orden de alejamiento y la prohibición de acercarse a Nadie y a su familia. La ha incumplido 4 veces. A pesar de ello, Mari Carmen nos ha contado que su hija es muy feliz: "Sigue un tratamiento psicológico, pero es feliz”.