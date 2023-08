Se cumplen 50 años desde la última vez que se produjo este coche histórico: "Un símbolo de los 60"

Es raro encontrar en España una familia en la que no haya habido un Seat 600. Probablemente, sea el coche más emblemático de la historia de nuestro país, y uno de los muchos sellos imborrables que dejó la década de los 60 para la historia de España. Hoy se cumplen 50 años desde que el último 600 salió de la cadena de montaje un día 3 de agosto de 1973 en la factoría Seat de la zona franca de Barcelona.

El Seat 600 es un modelo que llegó a España bajo la licencia de la marca italiana Fiat, y fue el primer coche que se fabricó en serie en nuestro país. Con él comenzaron los viajes familiares de verano y los fines de semana en el pueblo, ya que una de sus características más importantes era su fiabilidad. En un principio los italianos enviaron a España una remesa del diseño maestro de Dante Giacosa, el Fiat 600 (el modelo padre del archiconocido Fiat 500 y el Fiat Topolino), y a partir de la base de estos, las fábricas de Seat comenzaron a fabricar sus propias unidades en la fábrica de Barcelona. El 600, conocido popularmente como “El Pelotilla”, salió al mercado en 1957, a un precio de 65.000 pesetas, con lo que fue muy bien recibido por la clase media española, tanto es así, que vendió casi 784.000 unidades en 16 años.

Los coches históricos en España

Además de un automóvil entrañable, no cabe ninguna duda de que se trata también de un coche histórico, no solo hablando desde el corazón, sino también por ley. En España se considera coche histórico a todo aquel que tenga más de 30 años, y también a los que cuentan con alguna singularidad especial, como un antiguo propietario ilustre o que haya salido en alguna película. A finales de este año se va a aprobar una ley que hace que convertir tu coche en histórico salga más barato, ya que ahora cuesta 800 euros, algo que pasaría a costar unos 80 o 90 euros. Aunque para convertir a un coche en histórico hay que tener claro que no podrá estar tuneado de ninguna manera y, en caso de necesitar una reparación, deberá ser con piezas originales.

Con esta nueva reglamentación se pretende que haya una mayor cantidad de vehículos históricos circulando por nuestro país, ya que en estos momentos solo hay unos 48.000 que, comparados con los 400.000 que hay en Francia o los 600.000 de Alemania, es una cifra que se queda bastante corta. Según José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club, homologar tu coche como antiguo tiene varias ventajas, ya que “hay compañías especializadas en asegurar este tipo de vehículos, que tienen unos costes muy reducidos, además hay ayuntamientos que conceden la excepción del 100% en los impuestos municipales, además de las ITV's, que con ciertos vehículos se puede pasar cada 3, 4 o 5 años”.