¿Cuál es el nombre más curioso que te has encontrado?

La locura del fútbol, de las películas o de las series llega a límites insospechados. De hecho, hay unos padres holandeses que se fueron a Bélgica a dar a luz para llamar a su hijo “Feyenoord”, como el equipo de fútbol. Y es que en su país no les dejaban, lógicamente. Pero en Bélgica se lo permitieron.

Imagina encontrarte con una persona que se llame Atlético, Realmadrid, así, todo junto, o Rayovallecano. O, por ejemplo, ¿qué va a ser de esos pobres niños que se llaman Daenerys o Tyrion, como los protagonistas de Juego de Tronos?¿Qué contarán en el colegio o en una entrevista de trabajo cuando les pregunten cuando nadie recuerde la serie?

En 'La Tarde' de COPE hemos querido centrarnos no en ellos, sino en esos jóvenes que no tienen nombres muy modernos, precisamente. No son de esta década. Ni siquiera de hace 50 años.

Hemos hablado con estudiante de ingeniería de energías de 22 años que está de Erasmus en Italia. Su nombre: Hermenegildo.

Se llama así por su abuelo materno, que murió poco antes de nacer él. Por eso lo lleva con mucho cariño. Su tío también se llama así. Aunque le llaman de todo menos Hermenegildo: H, Mene, Hermene, Gildo, Herme...

Le encanta su nombre porque a nadie se le va a olvidar jamás. No quiere ponerle a su hijo ese nombre, pero su mejor amigo sí.

Cuando sale de fiesta y conoce a alguien, es habitual que le pida el DNI para comprobar que no le está mintiendo. Una vez, cuando iba de crucero en 4º de la ESO, con 16 años, conocieron a un grupo de un colegio de Zaragoza. Antes de presentarse, sus amigos ya se estaban riendo. Una chica se quedó callada cuando Herme dijo su nombre y al rato le preguntó: ¿Has dicho Peregildo?

Nuestro otro protagonista se llama Silverio, un joven de 25 años que también estudia ingeniería, aunque es de Madrid.

Se llama así por su tío, por su abuelo, su tío abuelo... es un nombre familiar. Le llaman Silve o Silver. Algunos “Silver Surfer” o “Quicksilver”, como la marca de ropa.

Le encanta su nombre, aunque dice que con 25 años "queda de mayor. Pero a mi edad, Silver funciona muy bien. Y con 50 años, Silverio queda bien también".

Dice que se lo pondría a su hijo, "aunque tengo que convencer a mi novia. De hecho, si es niña quiero ponerle un nombre raro también, aunque no sé cuál".

En cuanto a reacciones, hay de todo. Desde “Joe qué guay”, hasta “pero ahora en serio, ¿cómo te llamas?”.

Él se presenta como Silver. En el extranjero decía: “Me llamo Silver (plata en inglés)”. Y le contestaban “Yo me llamo Gold (oro en inglés)”.