La reflexión de Gonzalo Miró respecto al futuro del Real Madrid: "¿También es culpa de Arbeloa o Xabi Alonso cambiar a Kroos y Modric por Camavinga y Valverde?"

El Real Madrid cayó derrotado este sábado ante el Mallorca por 2-1 y se complicó seriamente en la lucha por La Liga, especialmente después de que el FC Barcelona venciera al Atlético de Madrid por 1-2. El equipo blanco necesitaba sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato, pero la derrota, sumada al triunfo azulgrana, le deja a siete puntos del liderato que ocupa el conjunto dirigido por Hansi Flick.

AP / Cordon Press Muriqi celebra la victoria del Mallorca frente al Real Madrid

ARBELOA ASUME LAS CULPAS DE LA DERROTA

En la comparecencia posterior al partido, Álvaro Arbeloa asumió toda la culpa. “Esta derrota es completamente mía, así se lo he transmitido a los jugadores. Ahora lo importante es que se centren en el encuentro del martes. Cuando salgan del vestuario, este partido debe quedar atrás”, señaló el técnico madridista.

Además, añadió: “Soy quien toma las decisiones: hago la alineación, decido los cambios y planteo el estilo de juego. Por eso, la responsabilidad es totalmente del entrenador del Real Madrid. Necesito que los futbolistas confíen en la victoria en ese importante partido de Champions, que den su máximo nivel en una competición clave para nosotros, con el apoyo de la afición ante un rival de gran nivel”.

AP / Cordon Press Arbeloa

No obstante, el entrenador también dejó un mensaje sobre los goles encajados: “Para mí es sencillo analizar la dificultad del rival, del contexto y de la situación de la que venimos. Lo complicado es que los jugadores entiendan que hoy, sin rendir al 200%, no íbamos a ganar. Aunque en la primera parte fuimos superiores, un desajuste permitió que ellos marcaran”, explicó con preocupación.

Para cerrar, comentó: “En este nivel, cualquier despiste se paga caro: un mal ajuste, perder la marca o no seguirla puede acabar en gol. Cuando tú no estás acertado de cara a portería y el rival sí lo está, terminas pagándolo. Esto es la élite, es Primera División. Lo que más me duele es no haber hecho una segunda parte mucho mejor”, concluyó.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA MALA TEMPORADA?

En ' el Tertulión de los domingos ' se debatió sobre el futuro del Real Madrid en caso de terminar esta temporada sin ganar títulos. Paco González y Juanma Castaño preguntaron al resto de protagonistas por el entrenador que debería llegar al banquillo blanco.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Y el director de Tiempo de Juego fue muy claro al respecto. "Los entrenadores le gustan a Florentino Pérez o dejan de gustarle dependiendo de los resultados. Y por eso mantuvo a Zidane y Ancelotti cuando ganaban y, en cuanto dejaron de ganar, los echó", aseguró.

Manolo Lama, por su parte, dijo: "Pero Paco, dos años seguidos en el Real Madrid sin ganar títulos en otro momento provocaban que el club se dinamitara. Y si este año vuelve a no ganar nada...".

Y para finalizar, Gonzalo Miró se hacía una pregunta. "¿Pero también tiene que haber alguna responsabilidad para el que decidió cambiar a Kroos y Modric por Camavinga y Valverde, no? ¿O eso también es decisión de Xabi Alonso, Arbeloa o Mourinho?". Una cuestión a la que Alfredo Relaño respondió diciendo que esta temporada ya se han escuchado gritos pidiendo la dimisión de Florentino Pérez".