"Han pasado más de 4 años y no tenemos fecha de juicio": Rubén Gómez denuncia que su hermana falleció tras someterse a una lipoescultura por un cirujano que no tenía esa especialidad

La familia de Sara Gómez, la mujer de 39 años de Alcantarilla (Murcia) que falleció el 1 de enero de 2022 tras someterse a una lipoescultura, sigue reclamando justicia. La intervención, realizada un mes antes, le provocó múltiples perforaciones y lesiones en el riñón, el hígado, el duodeno, el colon y el intestino.

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El médico que la operó era un cirujano cardiovascular y no un especialista en cirugía plástica, un caso que ha culminado con un cambio legislativo para regular el sector.

En una entrevista en 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz, Rubén Gómez, hermano de Sara, ha expresado su satisfacción por la aprobación del Real Decreto conocido como ‘Ley Sara’. Se trata de una “ley protectora, garantista y que va a marcar un antes y un después”, ha afirmado, para acabar con el intrusismo profesional en la cirugía estética.

Un conejillo de Indias

Rubén Gómez ha desmentido que el cirujano tuviera la formación adecuada, como sostenía su abogado. “Tenía un máster online de medicina estética, que no tiene nada que ver con la cirugía estética”, ha aclarado.

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Según su hermano, Sara “estaba totalmente convencida de que era un cirujano plástico”, pero la realidad era muy distinta: “Ni era cirujano plástico ni tenía formación, de hecho, no tenía ni experiencia, Sara fue su conejillo de Indias, fue su primera vez”.

Durante la operación, el médico, por su “nula formación”, introdujo una cánula en la cavidad abdominal de Sara, “asestando literalmente puñaladas en todos sus órganos vitales”, ha relatado Rubén. Debido a su falta de pericia, “ni siquiera se percató de eso”, lo que desencadenó las fatales consecuencias que acabaron con la vida de su hermana un mes después en el hospital.

Cuando la justicia es tan lenta, no es justa

La familia se ha mostrado indignada con el proceso judicial. “Nos indigna que han pasado más de 4 años y no tenemos ni siquiera fecha de juicio”, ha denunciado Rubén. En este sentido, ha lamentado que “cuando la justicia es tan lenta no es justa”, una situación que agrava el dolor de la familia.

Cuando la justicia es tan lenta, no es justa" Rubén Gómez Hermano de Sara, fallecida tras someterse a una lipoescultura

El hermano de Sara achaca directamente esta lentitud y el reparto de culpas entre diez sanitarios imputados al “corporativismo médico”. “Al final, los médicos se tapan, se cubren”, ha sentenciado.

Aunque la familia considera que los principales culpables son el cirujano y el anestesista, cree que otros médicos imputados no fueron “lo contundentes que debieron ser cuando fueron a declarar como testigos”.

La nueva ‘Ley Sara’

La nueva regulación, conocida como ‘Ley Sara’, prohíbe que un médico realice una intervención de cirugía estética sin la especialidad correspondiente. Durante el programa, el prestigioso cirujano plástico Juan Peñas ha celebrado la medida, recordando que la formación de un especialista es “larga, tremenda, año tras año” y bajo tutela constante.

El doctor Peñas ha ofrecido varias claves para los pacientes que quieran someterse a una operación. La primera es “indagar por el médico” y comprobar su titulación en los Colegios Médicos de España. La segunda, asegurarse de que la intervención se realiza en un hospital que “tiene medios, pues mucho mejor, porque haciéndolo bien podemos tener complicaciones”, y ha alertado del peligro de operar en lugares no autorizados como “una peluquería”.