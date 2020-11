Coque Alcázar, el héroe coruñés que se ha lanzado al agua para salvar la vida de una anciana

Eran las siete y veinte de la mañana. Aún no había terminado de amanecer. Coque Alcázar paseaba por una zona de A Coruña, como cada día, para pasear a sus perros. Una costumbre y hábito que ha servido para salvarle la vida a una persona. Durante su paseo, Coque escuchó los gritos de una mujer. No lo dudó dos veces. En la Dársena de la Marina, Coque se encontró con dos mujeres pidiendo ayuda porque una señora mayor, la madre de una de ellas, se había caído al agua.

La mujer tenía 82 años y tal y como ha explicado Coque en 'La Tarde' todo fue muy rápido. "Estaba lejos y escuché un grito de auxilio, de socorro, muy bajito". En ese momento intentó agudizar el oído para poder escuchar con más atención pero todavía no era capaz de adivinar qué estaba ocurriendo. "Salí corriendo. Pensé que era una agresión y yo quería socorrer a esa mujer". Sin embargo, me contaron que la madre de una de aquellas mujeres acababa de caerse al agua.

"Había un desnivel de cinco o seis metros, la marea estaba baja y había una persona inerte flotando en el agua", ha relatado.

Coque se desnudó y se quitó la ropa. Tuvo que decidir si lanzarse al agua o si utilizar unas escaleras. Todo en cuestión de segundos. Tras descender por una escalinata, Coque se lanzó al agua. Ha explicado que las mujeres que pidieron ayuda le orientaron para encontrar a su madre y él intentó que su cabeza estuviera siempre fuera del agua. A continuación, y contra todo pronóstico, "aparece un señor con una cuerda que me la lanzó", una "grandísima ayuda" para Coque.

Gracias a ello pudieron remolcarse hasta la orilla y entre los dos pudieron acercar a la mujer hasta la escalinata. En ese momento apareció la Policía Local, que se pusieron de inmediato a realizar las maniobras de reanimación. Entre todos consiguieron, finalmente, que la mujer reaccionara. Tal y como nos ha explicado, la mujer se encuentra actualmente en la UCI.

"Escuché gritos y salí corriendo. Estaba tan concentrado que ni percibí frío ni nada. Fue tan rápido que no lo piensas. Yo sabía que tenía que sacar a esa señora del agua fue lo que hice", ha explicado.

Coque Alcázar ha admitido que aún no es consciente de lo que ha pasado. Cuando todo ocurrió no llevaba ni siquiera el teléfono móvil consigo. Cuando vi que la señora estaba estable, decidió que tenía que irse a casa. Asimismo, y ya que él es funcionario del Ayuntamiento, ha podido conocer fácilmente el estado de la señora. "Cuando no era útil me fui a casa. Ahí te enteras de lo que has hecho", ha concluido.