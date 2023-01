La comunidad china de Usera no cree que la situación del Covid en China sea tan grave: "Están igual que aquí"

La mitad de la población del madrileño barrio de Usera es china. De hecho, si no fuera por algunos detalles castizos del barrio, puede dar la sensación de que estás en el país asiático. Fernando de Haro y el equipo de 'La Tarde' se ha desplazado hasta allí para conocer cómo está viviendo la comunidad china de Usera, la mayor en España, la apertura de su país.

Desde el 8 de enero, la política de 'Covid Cero' ya no se aplica en China. El gigante asiático ha abierto sus fronteras después de tres años y eso permite que haya familias que vengan a España a reunirse con los suyos, o chinos que viven en España puedan volver a su país natal a celebrar el Año Nuevo chino.

Precisamente, todo el barrio de Usera está engalanado con los típicos farolillos rojos ante las inminentes celebraciones del Año nuevo, que en está ocasión es el del conejo. Mientras tanto, la información que llega desde China no es muy esperanzadora: suben cada vez más los casos de Covid, las vacunas parece que no funcionan y escasean los medicamentos. El Año nuevo puede empeorar mucho más la situación por todos los desplazamientos que se prevén.

Fernando de Haro ha visitado un hogar de mayores de Usera, donde Susana, una de las cuidadoras de nacionalidad china, ha contado cómo van a celebrar el primer Año Nuevo chino sin Covid y ha indicado que ya han llegado algunos chinos al barrio desde la apertura de fronteras: "Ahora todavía poco por el Covid, todavía no se ha terminado". Susana tiene a la mayoría de su familia aquí, pero una hermana y algunos amigos viven en Shanghái. "La cosa está mejorando ya, está más tranquila", dice sobre la situación de su país. Susana opina que llegan muchas informaciones que son mentira y que las condiciones en China no son tan graves como se cree. "Están igual que aquí", comenta. Se espera que con el Año Nuevo puedan fallecer alrededor de 36.000 personas en China y en Shanghái, por ejemplo, son taxistas los que conducen las ambulancias, ya que no encuentran suficientes conductores.

Vídeo





En Usera se encuentra también el primer supermercado chino que se abrió en el barrio, hace 30 años. Allí Fernando encuentra a Teresa, una española que trabaja como cajera. "Lo que más valoran los chinos es la unión familiar estos días. Aquí se paraliza todo, igual que allí", explica. Teresa comenta que no nota que estén viniendo ciudadanos desde China al barrio, sino que van más los que viven aquí en Madrid. Tampoco ve que los jóvenes del barrio vayan a celebrar mucho el Año Nuevo lunar: "Desde el Covid, tienen más cuidado". En general, la situación del virus en China se comenta poco en el barrio, según Teresa, dado el caracter reservado de los chinos.

En una de las farmacias del barrio, sin embargo, aseguran que los chinos están preocupados por sus familiares en el país. "Están comprando paracetamol e ibuprofeno para mandarlo allí, porque no hay", dicen.

A pesar de ello, "hay mucha gente, sobre todo, gente que está sola y no tiene familia aquí", que está volviendo estos días a China, como comenta David, nacido en España, pero de familia china. "Yo todavía tengo alguna familia allí, y nos cuentan que, ahora con las medidas que ya han liberado todo, están de camino a estar como estamos nosotros". En cuanto al aumento de casos y la escasez de medicación, David considera que "liberar de repente todas las medidas restrictivas a una población tan inmensa como la de China, al final tiene esas consecuencias, no como nosotros, que lo hicimos escalonadamente". De todos modos, al igual que el resto de ciudadanos chinos con los que Fernando de Haro ha hablado, no cree que las circunstancias en China sean tan malas como parece aquí en occidente.