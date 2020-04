¿Cómo viven los escritores un día del libro en confinamiento?

Bruna Hasky, Rubén Belvilaqua, Virginia Chamorro o Leo Caldas

Personajes solitarios, curiosos y perplejos en mundos diferentes pero con los mismos miedos: la soledad, el paso del tiempo, la muerte, y un montón de cuestiones eternas a las que plantan cara cada día: la maldad, los abusos, los peligros de la tecnología, los extremismos, la degradación…. Todos ellos también demuestran fuerza, superación, ternura y esperanza.Y sobre todo la libertad.

Las personas más libres que conocemos hoy, en estos días extraños, son los personajes de nuestros libros. El virus nos ha varado en nuestras casas, pero nunca nos sentiremos completamente encerrados si estamos acompañados de una buena lectura. Con un libro en las manos cualquier mundo es posible: el pasado, el presente, el futuro y hasta la distopía más rocambolesca que es en la que estamos de verdad.

Un virus que nos ha metido en casa y hasta hoy 23 de abril nos impone una celebración extraña, casi irreal tanto para los lectores como para los propios escritores.

Es importante leer en este caso las siguioentes palabras: “Siempre he sostenido que mis novelas de Bruna Hasky son las más realistas que he escrito, y se diría que ahora la pandemia me da la razón, porque vivimos en un mundo que parece sacado de una novela de ciencia ficción.

Ánimo amigos, también esto pasará. Y confío en que esta novela, que para mí es la mejor de Bruna y está llena de acción, de emoción, y de esperanza (demuestra que se puede superar el momento más negro) os ayude y acompañe en la travesía de este tiempo difícil”

Firmado: Rosa Montero.

¿Cómo están viviendo hoy 23 de abril, día del libro, los creadores de estas aventuras que tan lejos nos hacen llegar?

Lorenzo Silva:

"Cosas que formaban parte de nuestra normalidad y de convivencia con los lectores se han convertido en un lujo asiático"

"Es difícil hacer una novela en caliente con lo que está pasando. Ahora hay que tomar notas"

Domingo Villar

"Uno de los refugios que nos quedan parece ser que son los libros"

"Me está costando concentrarme, todo me aturde demasiado"

"Se está leyendo más, recuperando el placer de leer, y de muchos lectores que lo habían perdido"

Rosa Montero

"Estamos viviendo en un mundo distópico, sacado de una novela de ciencia ficción. Intentemos sacar algo positivo de esto"

"Hasta que no haya vacunas no creo que haya feria. Lo que estamos viviendo saldrá en la literatura seguro"