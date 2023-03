¿Cómo vive un paciente con enfermedad renal crónica? "Es crucial una buena comunicación médico-paciente"

Hoy 9 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Un mal funcionamiento de los riñones condiciona la salud de cada vez más personas ne nuestro país, y es que 1 de cada 7 personas en España vive con enfermedad renal crónica. En sus primeros estadios, esta patología es díficil de detectar, algo que dificulta el diagnóstico.

Con motivo de este día, 'La Tarde' se hace hoy desde la sede de la farmaceútica GSK. Doctores especializados en nefrología, enfermería y pacientes renales colaboran con GSK para dar visibilidad a estas enfermedades, como la enfermedad renal crónica, una de sus complicaciones, la anemia renal, o la nefritis lúpica.

"Lamentablemente, te organiza la vida de otra manera", admite Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de pacientes ALCER, donde llevan más de 46 años intentando dar visibilidad a la enfermedad renal crónica.Daniel tenía 20 años cuando le diagnosticaron enfermedad renal crónica y tuvo que empezar con diálisis a los 22 años."Hay muchas limitaciones, tanto nutricionales como de tratamientos. Un montón de cosas que tienes que cambiar de hábitos, y depender de una máquina para vivir, como es la diálisis, no es nada fácil dese el punto de vista psicológico". Precisamente por ello, Gallego aboga por que se trabaje para una detección precoz de este tipo de patologías para evitar, en la medida de lo posible, tener que necesitar diálisis o un trasplante.

El presidente de ALCER considera que es "crucial" una buena comunicación entre médico y paciente. "Para la toma de decisiones compartida de tratamientos sustitutivos es fundamental tener esa confianza. Normalmente confiamos en los profesionales, en España tenemos muy buenos profesionales, de hecho, pero al final las prescripciones y las restricciones las tiene que hacer el paciente". Con lo cual, Gallego opina que los profesionales deben preguntar más al paciente para comprobar cómo lleva su tratamiento y sus restricciones.

Algo en lo que coincide el doctor José María Portoles, jefe del servicio de Nefrología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, que también ha destacado lo infradiagnosticada que está la enfermedad renal. Se estima que un tercio de las personas que sufren en algún grado alguna dolencia en el riñón "no tienen ninguna información sobre que padecen esta enfermedad". Esto principalmente se debe a que, según apunta el doctor, "el riñón no va a darnos síntomas hasta que no haya perdido más del 50% de su función renal". La buena noticia es que estudiar la función renal es muy fácil, y no requiere de pruebas demasiado costosas, por lo que el doctor Portoles ha animado a preguntar más por la salud de nuestros riñones.

"Es muy importante detectar la enfermedad renal, establecer en qué estadio está, buscar las causas que pueden tratarse y desarrollar un plan de acción completo para proteger todos los elementos de la enferemedad", afirma el especialista. Sobre todo, el doctor Portoles recomienda solicitar un chequeo a nuestro médico de cabcera si padecemos diabetes, alguna enfermedad cardiovascular, obesidad, o si tenemos en nuestra familia algún caso de enfermedad renal.

"La enfermedad renal crónica es transversal. Cualquier médico de cualquier especialidad se puede enfrentar a un paciente con esta enfermedad, y en muchos casos no lo conocen. Por eso es muy importante el abordaje multidisciplinar", apunta el médico, que recuerda que el junio del año pasado varias sociedades científicas, con el apoyo de GSK, pusieron en marcha el Instituto Nacional de la Anemia Renal, cuyo objetivo es abordar la problemática de esta dolencia de una manera transversal.

Para terminar, el doctor José María Portolés ha alcarado si la tradicional creencia de que beber mucha agua ayuda a evitar problemas en el riñón se trata de un mito o no: "Hay que beber cuando se tenga sed, no hay que obsesionarse con estar bebiendo todo el día. Pero ante la duda, sí, hay que beber agua".