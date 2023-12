Queda menos de una semana para que celebremos la Nochebuena, y, para todos los cristianos, es quizá el día más importante al llegar la buena noticia. Y si es un momento no solo de paz, sino de alegría, hay una tierra este año en la que no les queda apenas alegría y están viendo cómo sus hermanos y, sobre todo, cómo la tierra de Jesús, está sufriendo enormemente. Te hablamos de Tierra Santa, y, concretamente, de Belén.

Allí está Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde', comprobando cómo se va a vivir esta Navidad en el lugar donde todo nació, y en uno de los momentos más complicados de su historia después de que comenzara la guerra el pasado 7 de octubre. Él contaba que estaba enfrente de la Basílica de la Natividad, donde, tradicionalmente, se decora con un árbol de Navidad y mucha iluminación. Sin embargo, este año está siendo diferente y, en pocas palabras, peor.

"Estamos prácticamente solos, antes han sonado las campanas, he podido escuchar cómo sonaban, que en otro tiempo hubieran servido para llamar a los peregrinos a misa y hoy han sonado para que los oigan los vecinos. Está muy desolado, hay una explanada para coches y no hay ni uno, solo hay un policía palestino y la plaza está desangelada para estas fechas" explicaba De Haro.

La dificultad para llegar a Belén

Fernando de Haro contaba que no es nada fácil acceder a Belén, que solo hay un chekpoint y que, una vez han pasado, han visto cómo no había turistas ni peregrinos que entraban, sino solo taxistas esperando al otro lado del muro a personas que nunca llegarían. Allí se ha encontrado con uno de los conductores, que decía que los autobuses que había eran para turistas, que ahora no hay, pero que era importante que siguieran viniendo para ayudarles.

Han tenido que hacer otros 20 kilómetros para entrar por el sur y llegar a donde están. Es una ciudad que suele estar siempre abierta a los peregrinos, ya que viven del turismo, pero en la que ahora están sufriendo enormemente. "Paseas por las calles y comercios y todo cerrado, es impresionante, vas caminando y lo que ves son las puertas cerradas y restaurantes cerrados" expresaba.

Han encontrado un negocio abierto, una pequeña tienda de souvenirs cerca de la Basílica, fundada en el año 1927. Roni lleva la tienda desde hace tiempo y le contaba a Fernando que llevan "3 meses sin un solo cliente. Belén está casi desierto, ni un solo peregrino, ni un solo turista". Tienen recuerdos hechos a mano y, de la tienda, viven otras 25 familias.

"Para mi padre será su navidad número 60 en la tienda, si le dejo solo, perderá la esperanza. No queremos perderla, por eso venimos y abrimos cada día la tienda, para no perder la esperanza. No es solamente nuestra, de otras 25 familias que trabajan con mi padre de hace 50 años, abuelos, padres, hijos" explicaba.

Jesús en el centro de todo en medio de la guerra

No está siendo una Navidad fácil en Belén. Cuenta Fernando de Haro que llegaron el domingo a eso de las 11 de la mañana, donde tenía lugar una misa para jóvenes. Una misa en la que solo había cristianos palestinos sin un solo turista. La tradición es, después, bajar a la gruta de la Natividad, donde nació el niño.

Honey es palestina, tiene 30 años, ha ido a rezar y dice que siente más miedo que nunca. Lina, por su parte, asegura que esta guerra les ha traído a los cristianos más ganas de vivir la Navidad con Jesús en el centro de todo, para que les traiga la paz y la esperanza que tanto necesitan. "Estamos volviendo más a la iglesia, volvemos a vivir más la Navidad".

Lo mismo dice Magdalena, que asegura que Jesús, este año, quiere de ellos "que nos concentremos en la paz y rezar más para que Él la traiga, a pesar de que estamos viendo a nuestros hermanos sufrir. He pedido por la paz, pero no solamente que se acabe la guerra, sino en los corazones de los hombres" sentenciaba.