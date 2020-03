¿Cómo funciona nuestro cerebro al sumar?

¿Tú cómo sumas 89 y 27? Tu cerebro puede deconstruir de cualquier forma esta suma matemática. Hay varias formas de hacerlo. Puedes sumar 89 + 20 primero y luego añadir 7. O incluso hay algunos que redondean los dos números y luego restan. Hacen 90 + 30 y luego le restan 4. Otra, una de las más enrevesadas y curiosas, es la de (89+11) + (27-11). Esta última se hace porque a 89 le faltan 11 para llegar a 100.

Y es que nuestro cerebro funciona de forma diferente. Cada uno tenemos una forma de deconstruir esas sumas y organizarlas en nuestra cabeza para resoverlas. Además de la forma que te suelen enseñar normalmente en el colegio, hay otras muchas más. E incluso puedes entrenarte para hacerlo de varias formas.

¿Por qué nos hemos hecho esta pregunta en 'La Tarde' de COPE? Porque ha habido un tuit viral en el que precisamente nos decían eso, que qué pasaba en nuestra cabeza al hacer esa operación.

What happens in your head when you do 27+89?