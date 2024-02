¿Cómo funciona la ley de la cadena alimentaria?

A Jesús lo conocí en marzo de hace dos años, cuando estuve con él en su explotación de leche en Viladecruces, en Pontevedra. Esto que vas a leer es un ejemplo perfecto de vender a pérdidas: ”en estos momentos el litro de leche me cuesta entorno a 55 céntimos, lo estamos cobrando sobre 47”.

¿Como es posible?

Esta mañana le he pedido que me diera estos datos a día de hoy, y la cosa no ha cambiado mucho desde que estuve con él. Por cierto, nosotros compramos en el súper el litro de leche a unos 91 céntimos, aunque en algunos supermercados está a más de un euro.

Jesús admite que la posibilidad de negociar ese precio es “casi nula.... ellos vienen con el precio impuesto para que tu aceptes”. Jesús tiene unas 120 vacas, y con toda esta situación denuncia que trabaja sin salario con un salario muy bajo”.

Ganaderos y agricultores denuncian que a menudo se ven obligados a vender a pérdidas y que no se cumple la ley de la cadena alimentaria. Es una de las peticiones de los agricultores y ganaderos que se manifiestan desde el martes. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria.

¿Que es la ley de la cadena alimentaria? ¿Porque no se cumple? ¿Que significaría reforzar la ley de la cadena alimentaria?

Dos claves de esta ley:

1-No se pueden comprar los productos a los agricultores y ganaderos por debajo del coste de producción. No puede haber un supermercado vendiendo productos a un precio por debajo del precio de venta en origen.

2.-Es obligatorio firmar contrato de compra-venta de los productos y no siempre se hace.

La ley tendría que garantizar que a cualquier productor se le pagara un precio superior a lo que le ha costado producirlo ¿Por que no se cumple? Cesar Lumbreras, el director de Agropopular de Cadena COPE, nos ha explicado que no se cumple porque para que a un agricultor o ganadero se le pague por encima de los costes de producción, primero deben fijarse esos precios de producción, que es algo que se debe fijar desde el Ministerio de Agricultura, y no se ha hecho.

Hemos hablado con un ganadero productor de leche y también con varios agricultores agricultores y ésto es lo que nos hemos encontrado:

Víctor Martín productor de plátano canario en Tenerife. Explica que venden a pérdidas, porque actualmente les cuesta producir el kilo de plátanos 70 céntimos. Se lo pagan a 30 céntimos y reciben una ayuda del POSEI, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, de otros 30 céntimos, y ni con eso llegan a cubrir los costes.

Daniel Rojas, agricultor de Las Vegas (Toledo), y producen cebolla y patata. “Ahora mismo con los costes de producción que tenemos... estamos hablando de dos veces y media lo que nos costaba hace 4-5 año” ha señalado. También ha comentado que tienes dos opciones, o tirar el producto a la basura o al ganado, o intentar recuperar algo.

Los precios a los que se los pagan están entre 6 y 15 céntimos las patatas y las cebollas entre 10 y 14 céntimos. En el supermercado las encontramos 1,80 o 2,00 euros.

Rubén Trigo, es agricultor que produce melones en Villaconejos en Madrid. Venden 8 millones de kilos al año. “Tuve que vender a pérdidas para intentar sacar un poquito la parte de los gastos que tenemos”, y es que casi todos los años, acaba vendiendo a pérdidas.