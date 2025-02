Se casan y en pleno banquete le pide a la novia que revise debajo de la mesa “una sorpresa”: acaban yéndose los invitados

Si uno repasa su vida, se da cuenta de que, si quiere contar cuáles son los momentos más importantes de su vida, se encuentra con pocos. De hecho, podría contarlos con los dedos de una mano. Y resulta que, si los comparamos con los de nuestro entorno, suelen ser bastante parecidos.

Por ejemplo, el día de un cumpleaños muy especial en el que pudiste juntar a tu familia y a tus amigos, el día que conociste a esa persona especial o cuando nacieron tus hijos. Pero si hay un día del que uno es imposible de olvidarse, es el de su boda.

Y es que, probablemente, sea el día más importante de la vida de una persona. Es el día en el que te casas con la persona con la que vas a compartir el resto de tus días, reúnes a todas las personas importantes de tu vida y celebras el amor.

Sin embargo, a veces el día de tu boda puede ser el recuerdo más amargo que se pueda tener. Y no necesariamente porque, tiempo después, esa pareja se rompa, sino porque no llega a suceder.

Sí, los famosos plantones, que, aunque parezcan de película, también suceden. De hecho, de ellos hablamos hoy en 'La Tarde', sin que necesariamente sean plantones en una boda, sino en una situación cotidiana.

¿A quién no le ha pasado que sus amigos o una cita le han plantado y nunca han llegado a venir? Pues de ello hablamos hoy con los oyentes aunque, la verdad sea dicha, hay algunas historias que superan la ficción.

Lo que ocurrió en pleno banquete de novios

Aunque a veces pensemos que esas historias de plantones en pleno altar (o minutos antes de la boda) sean propias de las películas, lo cierto es que también ocurren en la vida real. Y, de hecho, a veces son todavía más caóticas.

Una de estas anécdotas nos la contaba un oyente de 'La Tarde' que, durante muchos años, se ha dedicado a organizar en hoteles bodas, bautizos y comuniones, y claro, con esa experiencia, le ha dado tiempo a ver infinidad de cosas. Cosas que son propias de novelas románticas (o no tanto) y de películas.

Es lo que vio tras una boda en pleno banquete de novios. Justo, como recordaba este oyente, antes de la barra libre. “Cogió el novio, le dijo que debajo de las sillas tenían un regalo para ellos, un sobre” contaba.

Alamy Stock Photo Boda

Lo que ellos no esperaban es que, lo que iban a ver, cambiaría el rumbo del matrimonio y del día que estaban celebrando. “Abrieron el sobre y vieron las fotos de la novia con el novio o marido de la hermana de ella. Imaginaros lo que se montó allí” seguía contando este oyente.

“Dijo el novio, bueno, “todos por parte de la novia, fuera de aquí, que yo me voy con mis invitados y mi familia a la barra libre”. Y al viaje de novio se fue él con, no se sabe, pero se fue él y pagó toda la boda y todo. Eso sí, se quedó con los sobres de los invitados, del dinero” contaba.

Y, como comentaban Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, al menos el novio tuvo una actitud “proactiva”. “En lugar de quedarse en una esquina llorando, que lloraría lo suyo también, dijo, esto por lo menos lo soluciono con los míos, ya que estamos de fiesta y barra libre, la barra libre siempre hay que aprovecharla, pues vamos a aprovecharla. Yo creo que ya iba llorado”.

La canción para abrir el baile

Diego Cardeña es el jefe de programación musical de las emisoras musicales de COPE: Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. Él repasaba junto a Pilar García Muñiz cuáles son esas canciones que no son de amor, pero que siempre nos han colado como que sí lo son.

Si hay una canción que durante años hemos pensado que es de las más románticas esa es, sin duda, Every Breath You Take de Police. Esa canción que se ha repetido durante años en la radio, en celebraciones e incluso en las redes sociales.

Sin embargo, su significado dista mucho de ser una canción de amor, y convendría saberlo antes de ponerlo, por ejemplo, en el baile nupcial de una boda.

CORDON PRESS Unos novios celebran el día de su boda

Diego, contaba en 'La Tarde' que fue a la boda de un amigo suyo donde los novios abrieron con esta canción y, por supuesto, se quedó petrificado.

“Esto pasa porque nos da igual directamente, aquí hay amor en el ambiente” decía con mucho humor el programador musical.

“Sting se acababa de divorciar de su mujer, y compone esta canción con esta letra tan chunga. Estaba totalmente destruido por dentro, tenía unos celos chunguísimos y lo que hacía era espiar a su mujer. Habla de obsesión total, es turbia” expresaba.